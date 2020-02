Le laboratoire pharmaceutique français Biogaran, filiale du groupe Servier, spécialisée dans les médicaments génériques, annonce le démarrage de ses activités commerciales au Sénégal. Biogaran continue son développement sur le continent africain après ses implantations en Côte d’Ivoire, au Congo-Brazzaville et au Gabon en 2019, ainsi qu’au Sénégal et au Mali en 2020, renforçant ainsi son engagement en faveur des médicaments génériques de qualité à un prix abordable.

L’implantation de Biogaran au Sénégal vise également à lutter contre la prolifération des médicaments contrefaits, majoritairement présents en Afrique subsaharienne où ils sont la cause de près de 100 000 décès chaque année, selon l’OMS. Dans ce contexte, le laboratoire Biogaran s’engage à fournir aux patients du Sénégal des médicaments génériques abordables et sûrs, directement importés de France, où ils traitent chaque jour 27 millions de patients. Aussi, son packaging inviolable garantit aux patients la prise d’un médicament de qualité, fabriqué dans le strict respect des normes européennes.

Le laboratoire pharmaceutique français Biogaran renforce sa présence en Afrique par le déploiement de ses activités commerciales au Sénégal. La cérémonie de lancement officiel s’est déroulée le mercredi 19 février 2020 à l’hôtel Terrou-Bi de Dakar, en présence de 250 invités parmi lesquels le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal, Alassane Mbengue, le Directeur Général de la Direction de la Pharmacie et du Médicamen, le Professeur Yerim Diop, le Professeur Damien Sène, chef de service Médecine interne à l’hôpital Lariboisière et le Directeur Général et Directeur des Affaires Internationales de Biogaran, Emmanuel Le Doeuff.