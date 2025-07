Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur seize préoccupations majeures des citoyens

Le député Guy Marius Sagna a adressé seize questions écrites au gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko les 8 et 9 juillet 2025, soulevant des préoccupations diverses touchant plusieurs secteurs vitaux du pays.

Parmi les questions les plus pressantes, celle relative aux producteurs des villages de Léwé, Khourloumbé, Afé, Gouyar, Touba Fall et Darou Mbané dans la commune de Ndioum Gainth. Guy Marius Sagna interpelle le ministre de l’Agriculture pour savoir si ces producteurs ont effectivement reçu leurs semences d’arachide et si l’opérateur chargé de la distribution fait défaut.

Le député s’inquiète également de la situation des travailleurs de l’Imprimerie du ministère de l’Education nationale (Imprimen) qui sont à leur douzième année de contrat de prestation de service. Il questionne la pertinence de ce type de contrat renouvelé douze fois consécutivement et s’interroge sur la sous-utilisation de cette structure publique.

Dans le domaine de la santé, Guy Marius Sagna dénonce des pratiques de surfacturation dans les structures de santé concernant l’imputation budgétaire. Il rapporte que les prix sont systématiquement majorés, voire triplés, pour les dossiers soumis à ce régime qui permet à l’État de prendre en charge 80% des frais médicaux de ses agents. Il propose un audit de la gestion des imputations budgétaires et la mise en place d’un mécanisme de contrôle des tarifs.

Le député interpelle également la ministre de l’Intégration africaine et des Sénégalais de l’extérieur sur le cas d’Adolphe Sylva, un compatriote victime de harcèlement raciste en Suède. Ce dernier a reçu une lettre de menaces le 25 avril 2025 de la part de « voisins suédois » qui l’ont traité de « demi-singe » et l’ont menacé de représailles s’il ne quittait pas la ville. Guy Marius Sagna demande une intervention des services consulaires pour exprimer la solidarité des 18 millions de Sénégalais et inviter le gouvernement suédois à assurer la sécurité de ce compatriote.

Concernant l’énergie, le député alerte sur la baisse de tension persistante à Darou Minane 3, près de l’hôpital Ndiaye de Darou Tansil. Cette situation, qui perdure depuis plusieurs mois malgré les alertes à la SENELEC, endommage les électroménagers, compromet la conservation des denrées alimentaires et affecte les activités commerciales. L’urgence est d’autant plus grande que le Grand Magal de Touba approche.

Guy Marius Sagna soulève aussi la question de la construction du centre de formation de Tendouck dans le département de Bignona. Ce centre, qui existe depuis 2013 et polarise plus de 20 villages du Blouf, ne dispose que de quatre salles de l’ancien dispensaire du village avec seulement deux filières : couture et restauration. Les populations demandent la construction de nouveaux locaux et l’augmentation du nombre de filières.

Le député questionne également les frais de service appliqués à la demande de visa britannique au Sénégal via le centre VFS Global de Dakar. Il note une différence tarifaire avec d’autres pays comme le Maroc et demande des éclaircissements sur les 50.000 FCFA de frais supplémentaires appliqués par VFS en plus des frais de visa britannique.

D’autres préoccupations concernent l’approvisionnement en eau du village de Khondio dans l’arrondissement de Méouane, où une partie de la population n’est plus alimentée en eau suite à des branchements sur un réseau d’extension de petit diamètre. Guy Marius Sagna demande le changement de la tuyauterie et l’installation d’une pompe plus puissante au forage du CIFOP.

Le député interpelle aussi le ministre de l’Énergie sur la situation du hameau de Kobosikil dans le département de Fatick, où des poteaux électriques ont été installés depuis 2023 mais les travaux de raccordement ne sont toujours pas terminés.

Concernant les infrastructures routières, Guy Marius Sagna attire l’attention sur l’axe routier Louga-Saint-Louis où le nombre d’accidents et de pertes en vies humaines est préoccupant. Il suggère que l’absence de marquage routier contribue à cette situation et demande si des travaux de marquage sont envisagés.

Le député évoque également la situation de 17 travailleurs sénégalais brutalement licenciés par la société Paul & José à Casablanca, désormais rebaptisée Sénégal Leads. Il demande l’intervention du gouvernement pour que ces compatriotes sentent la présence de leur État face à cette injustice.

À Malika, Guy Marius Sagna dénonce l’occupation anarchique des trottoirs sur tous les axes, obligeant les populations à emprunter les chaussées. Il demande des solutions pour libérer ces voies piétonnes.

Dans le domaine de l’éducation, le député s’inquiète de la situation des élèves maîtres option anglais au CRFPE de Dakar. Recrutés par concours entièrement en anglais pour l’introduction de cette langue dans l’élémentaire, ils ne bénéficient que de 4 heures d’anglais par semaine contre 40 heures en français et risquent de passer leur examen de sortie en français.

Guy Marius Sagna alerte aussi sur la souffrance des populations riveraines du bassin de Médina Gounass à Guédiawaye qui vivent depuis plus de dix ans à côté d’un bassin dans une situation indescriptible dégageant une odeur insoutenable.

Le député questionne également l’attribution de véhicules 4×4 aux liquidateurs du Haut Conseil des collectivités territoriales, s’interrogeant sur la conformité de ces attributions avec la réglementation en vigueur.

Enfin, Guy Marius Sagna interpelle le ministre de l’Environnement sur la situation du parc zoologique de Hann, où des citoyens expriment leur inquiétude devant l’état des animaux qui semblent affamés et mal traités. Il demande quelle est la politique du département concernant ce parc et quelles transformations ont été apportées depuis avril 2024.