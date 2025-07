Barthélémy Dias : « Le premier problème du Sénégal c’est d’abord Ousmane Sonko »

En déplacement en France, l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias a fait un détour par les studios de TV5 Monde. Il était en effet, l’invité du journal Afrique de la chaîne francophone hier mardi. Le politicien sénégalais a commenté les critiques du Premier ministre Ousmane Sonko contre le président Bassirou Diomaye Faye.

Pour lui, le coup de corne de M. Sonko montrent tout simplement que le Sénégal a un « double problème ». Et le « premier problème, c’est d’abord ce Premier ministre qui confond pomme de terre à Angleterre ». « Il doit d’abord rester à sa place et faire preuve de tenue et de retenue, et respecter l’intelligence des Sénégalais qui ne l’ont pas élu » a exhorté Barthélémy Dias.

« Le deuxième problème…Au cas où le Premier ministre aurait raison, c’est que le Sénégal semble t-il, a un problème d’autorité. Le président Bassirou Diomaye Faye doit respecter le choix des Sénégalais qui a été porté sur sa modeste personne au premier tour à 54% et exercer la charge de président de la République » a poursuivi l’opposant.

Quand la journaliste lui demande s’il en veut toujours à Ousmane Sonko, après sa déchéance du poste de maire et député de Dakar, il dit avoir déjà fait savoir qu’il ne siègera pas au Parlement. Toutefois, le politicien promet d’y retourner pour déloger Ousmane Sonko si d’aventure ce dernier allait s’y réfugier après un éventuel limogeage .

« Il (Sonko) semble dire qu’il n’envisage pas de démissionner de l’Assemblée nationale. Ça c’est son problème à lui. Il semble dire que s’il est renvoyé par le président de la République, il retournerait à l’Assemblée nationale. Si c’était le cas, moi je retournerai à l’Assemblée nationale et comme je ne suis pas intéressé par le fait (d’y siéger), nous allons reconstruire un 23 juin bis. Nous allons le trouver dans l’Assemblée nationale et le sortir pour qu’il comprenne que le Sénégal a toujours été et restera une République dans laquelle les lois doivent être respectées » a promis l’invité de la télévision francophone.

En ce qui concerne sa révocation du poste de maire de Dakar, il promet que les auteurs de cette décision le regretteront. « Ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, quel que soit leur rang, leur titre, tout protocole respecté et observé, ils regretteront. Ça c’est moi qui vous le promets parce que je pense que le vote des Dakarois qui a été détourné est d’une extrême gravité et qu’il devrait éventuellement être retenu et être puni », a déclaré Barthélémy Dias repris par Seneweb.