Booba : enfin sa fortune estimée dans une nouvelle enquête

Dans son nouveau documentaire, BFMTV a estimé la fortune de Booba.

La fortune de Booba fait évidemment fantasmer tout le rap français. Actif depuis plus de deux décennies dans la musique et dans divers business, le DUC reste très mystérieux sur sa fortune, et n’a jamais réellement communiqué dessus. Il y a quelques mois, c’est M6 qui estimait sa fortune à plus de 185 millions d’euros, avant que l’information ne soit démentie.

Une fortune de 40 et 60 millions de dollars ?

Dans le documentaire, enquête sur un bad boy, BFMTV avance un chiffre : sa fortune serait comprise entre 40 et 60 millions de dollars, rien que ça. Evidemment, il est difficile de savoir si ce chiffre est le bon, et comme à son habitude, Booba n’a pas vraiment confirmé ni réfuté. Le rappeur s’est fendu d’un commentaire à son image : « C’est le estimeeyyy!!! Merci BFM maintenant c’est les impôts qui me attendeeyyyy!!! » Le mystère reste difficile à percer…