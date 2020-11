Boubacar Camara quitte Ousmane Sonko pour…

Boubacar Camara membre de la coalition « Jotna » dirigée par le président du parti « Pastef les patriotes » lors de la dernière présidentielle se sépare de Ousmane Sonko. Ce, pour lancer sa propre coalition dénommé « TABAX ». Et c’est lui même qui fait l’annonce à travers un communiqué.

Pour le président du mouvement « JENGU » ( La révolution) ce sont « les récents évènements de la vie politique internationale et nationale méritent une attention particulière à cause de leur inévitable impact sur l’avenir de notre pays, le Sénégal. En effet, une nouvelle configuration de l’activité économique, sociale et politique se dessine sous nos yeux. Le monde d’aujourd’hui est secoué par les conséquences d’une crise sanitaire sans précédent faisant basculer ou maintenant la majorité de la population dans la pauvreté, devenue un miroir quotidien. Le chômage de masse qui frappe les jeunes et les contraint à l’émigration clandestine en est une éloquente illustration. Enfin, la crise de l’éducation et de la santé ainsi que l’insécurité persistance viennent assombrir davantage le tableau de la vie quotidienne au Sénégal ».

C’est dans ce contexte que le Parti de la Construction et de la Solidarité PCS/ JENGU TABAX a décidé de bâtir une coalition politique d’espoir dénommée TABAX. Et pour aboutir à cette conclusion, « le parti a, d’une part, tiré les leçons de l’expérience acquise avec le Mouvement JENGU NGIR JËRIÑ SENEGAAL lancé le 15 mai 2018, devenu un parti politique en avril 2019 et d’autre part, évalué sa participation aux différentes coalitions ; Tout d’abord, « FIPPU Alternative citoyenne » dont je fus le candidat à l’élection présidentielle de 2019 ; Ensuite, « SONKO Président », coalition de soutien à la candidature de M. Ousmane SONKO dont je fus le Superviseur général de la campagne électorale. Enfin, « JOTNA » dans lequel nous avons mené, pendant plus d’une année et dans une entente harmonieuse, un noble combat patriotique aux côtés d’autres partis dont le très prometteur PASTEEF, de mouvements politiques et de personnalités de très grande valeur »

Le document d’ajouter: « Nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux que nous avons côtoyé dans ces coalitions et les remercions de nous avoir aidés à capitaliser une riche et utile expérience éclairante du chemin déjà parcouru pour mieux baliser l’avenir. »