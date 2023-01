Boubacar Seye : «Alioune Tine mérite plus de respect»

Alioune Tine, ce patrimoine africain, mérite plus de respect !

S’il y ‘ a des personnes qu’on rencontre et qui nous impressionnent , Alioune Tine est bel et bien l’ un de ces êtres , un homme lumineux, qui comprend rapidement et clairement les enjeux et défis de notre continent en ce nouveau millénaire.

Dans le sillage des organisations de la société civile , il est incontestablement le plus grand architecte et théologue de la paix et de la démocratisation en Afrique .

Ses sorties ,sur l’actualité politique et sociale du Sénégal , sont responsables , dignes et sages .

Comme dit l’ adage ,!! KOU ARTOUWOUL ,DIGUA ATET !!

Alioune Tine est un patrimoine , dont la réputation inoxydable dépasse nos frontières , nous lui devons respect et considération .

Boubacar Séye

Chercheur et consultant en migrations internationales

Président fondateur d’horizon sans Frontières

Horizon Sans Frontières