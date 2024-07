Bougane critique Diomaye et s’érige en «sentinelle pour défendre» le Sénégal

Bougane Guèye Dany, leader du mouvement Guem Sa Bopp, a pris la parole après le face à face du président Bassirou Diomaye Faye avec la presse. Le PDG du groupe D-Médias estime que le chef de l’Etat lors de ses déclarations n’a fait que louer son premier ministre. Connu pour son franc-parler, il souligne des contradictions et expose ses soupçons sur le duo du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

«Nous serons des sentinelles pour faire face au régime. J’ai entendu le président hier dire que c’est très top pour faire un bilan. Alors qu’il loue les quantités de son Premier ministre. Ce qui veut dire qu’il est contradictoire», a déclaré Bougane qui soupçonne un deal entre le président sortant Macky Sall et Ousmane Sonko. Car les deux hommes ont des accords et désaccords. Ce qui le pousse à dire que les politiciens sénégalais œuvre pour les puissances occidentales. «Ousmane Sonko et Macky Sall se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ne diront pas le contraire. J’ai des preuves», a révélé l’opposant.

BOUGANE DOUTE DE SONKO ET DIOMAYE

Devant la presse, Bougane Guèye assume sa position d’opposant. « Nous serons des sentinelles pour faire face au régime. J’ai entendu le Président hier dire que c’est très tôt pour faire un bilan. Alors qu’il loue les quantités de son Premier ministre. Ce qui veut dire qu’il est contradictoire », a-t-il déclaré.

Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp remet aussi en question les capacités de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye à résoudre les problèmes des Sénégalais, en particulier les litiges fonciers. Au cours de son exposé, il a pointé la gravité des litiges fonciers au Sénégal, affirmant que plusieurs personnalités auraient acquis illégalement des hectares de terres dans la région de Mbour 4. Bougane a, en ce sens, ndexé le président Diomaye à qui il exige des explications sur les hectares de terres qu’il aurait obtenus.

Bougane a aussi abordé la gestion financière du président Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, seulement 28 % du budget de l’année 2024 avait été consommé à ce jour, ce qu’il interprète comme un signe flagrant de mauvaise gestion. Pour appuyer ses accusations, il a présenté un document censé prouver ses affirmations, soulignant ce qu’il perçoit comme une utilisation inefficace et problématique des ressources publiques.

AUCUNE DETTE ENVERS L’ETAT

Le patron de D-Media n’a pas manqué de défendre son groupe, exprimant son indignation face à leur exclusion lors de la récente conférence de presse du président de la République. Bougane Guèye Dany a dénoncé cette exclusion comme une injustice. Et a tenu à clarifier sa situation financière vis-à-vis de l’État du Sénégal. Il a affirmé avec force qu’il n’a aucune dette envers l’État, se défendant ainsi contre toute accusation de malversation ou d’évasion fiscale. Cette déclaration vise à dissiper les doutes et à renforcer son image de leader intègre et transparent.

En matière d’emploi des jeunes, surtout les marchands ambulants, Bougane Guèye a particulièrement virulent. Il a affirmé que le président Bassirou Diomaye Faye avait échoué dans ce domaine tout comme son prédécesseur, ne parvenant pas à offrir des solutions concrètes à la jeunesse désillusionnée et en quête d’opportunités. En outre, il a critiqué certaines déclarations du président, qu’il a jugées déconnectées de la réalité vécue par la population. Il a exhorté le président à se concentrer davantage sur les problèmes quotidiens des citoyens et à proposer des mesures concrètes pour améliorer leur situation.