Bougane Guèye Dany : « L’agression de Maïmouna doit faire réfléchir »

Ils ont osé lever la main sur MNF. Ils viennent de franchir le rubicon pour donner un signal fort à tous ceux qui s’opposent à leur funeste projet d’installation du chaos au Sénégal. Il est clair que les lâches auteurs de cette agression cynique ont voulu rééditer l’assassinat ignoble de Norbert Zongo et le meurtre raté à Bamako du journaliste Saouti Haidara. Si au Burkina et au Mali, des enquêtes ont tenté d’élucider ces actes lâches et inhumains, au Sénégal la classe politique veut nous imposer légalement une amnistie pour réserver un enterrement de première classe à tous les crimes entre 2021 et 2024.

L’agression de Maïmouna doit faire réfléchir. Elle doit obliger le président Macky Sall et tous les députés à rejeter le projet de loi portant Amnistie générale sur les faits liés aux manifestations politiques. Face à une classe politique de plus en plus violente où l’intolérance est érigée en règle, voter une amnistie revient à cautionner un génocide en téléchargement et tailler une immunité pour les politiciens professionnels.

Bougane Guéye Dany

Président du Mouvement Gueum Sa Bopp