Bougane Gueye : «Le Sénégal va connaître des difficultés économiques extrêmes»

Face à la presse, ce jeudi 26 septembre à la Cité Keur Gorgui, Bougane Guèye Dany a invité les sénégalais à « corriger l’erreur qu’ils ont commise, le 24 mars dernier» . Membre de la coalition « Saam Sa Kaddu » en vue de l’élection législative qui se tiendra le 17 novembre 2024, le leader de « Gueum Sa Bopp », après la rencontre du Gouvernement avec les journalistes, n’a pas épargné Ousmane Sonko et Cie.

« J’avertis Ousmane Sonko. Notre coalition résistera à toutes ses tentatives de destruction. Il n’y pourra rien car nous sommes tous unis dans cette coalition pour lui barrer la route. Aujourd’hui, les Sénégalais sont extrêmement fatigués. Et nous les invitons à corriger l’erreur qu’ils ont commise. Ce désespoir, après l’élection de ce gouvernement, peut être corrigé lors des législatives. Ce sera l’occasion pour tout rectifier», a déclaré Bougane Guèye Dany.

Selon lui, leur seul objectif « c’est empêcher à ces gens d’avoir une majorité. Donc, nous invitons les Sénégalais à faire un excellent choix, à corriger les erreurs du 24 mars dernier. Ces élections sont une deuxième chance pour nous et nous devons en faire bon usage. Je lance un appel aux Sénégalais. Vous pouvez mettre fin à cette situation. Nous avons passé les pires moments ces 6 derniers mois parce que ce régime est dans le tâtonnement».

Le leader de « Gueum Sa Bopp » qui dresse ainsi un tableau sombre de la gestion de l’actuel régime impute la responsabilité au Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement. « En effet, le FMI a déclaré que le secteur minier est non fonctionnel. Cela résulte clairement de la renégociation des contrats que Sonko et son gouvernement ont entamée. S’en suit le secteur du BTP qui a connu une chute vertigineuse, créant ainsi beaucoup de chômage en raison de l’arrêt inexplicable des constructions. Le secteur des transports est également secoué par des décisions populistes prises par le ministre. Ce dernier accuse les transporteurs d’être des vampires, des suceurs de sang des populations. Ce qui est un discours indécent. Le prix de l’électricité est exorbitant, et même un œuf coûte actuellement 150 francs», a-t-il regretté dans ses propos repris par Senego.

Il poursuit : « Malheureusement le Sénégal va connaître des difficultés économiques extrêmes dans les mois à venir. L’espoir placé en ces individus est devenu un désespoir total. Ces six prochains mois seront très difficiles, marqués par des tâtonnements où le Premier ministre sera le président du Président. La jeunesse, qui s’est battue pour éliminer Macky Sall et son système, est aujourd’hui déçue. Tous les combats contre le système ont été galvaudés. Maintenant, si un gouvernement ose déclarer devant les journalistes que les chiffres économiques de l’ancien régime étaient faux et manipulés, alors on devrait poursuivre le ministre Cheikh Diba qui était alors directeur de la programmation budgétaire, ainsi que d’autres responsables de l’époque».