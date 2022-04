Bougane traqué par Macky et persécuté par Sonko

Sonko et Macky « s’associent » pour éliminer Bougane Gueye

L’arène politique sénégalaise est en ébullition. Après les locales du 23 janvier 2022, les partis et coalitions sont en train d’accélérer la cadence pour les législatives et la présidentielle. Mais cette course effrénée aux élections cache une guerre qui fait rage entre les différents leaders. Malgré leurs divergences, le président Macky Sall et Ousmane Sonko ont désormais un objectif commun. Si cet objectif est atteint, Bougane Gueye Dany risque de se retrouver au fond du trou.

S’il y a quelqu’un qui doit surveiller ses arrières c’est bien le leader du mouvement Gueum Sa Bopp. Son avancée fulgurante risque d’être freinée net par deux mastodontes du landerneau politique. Le locataire du Palais et le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) manœuvrent à visage découvert pour abattre Bougane Gueye Dany qui ne lâche pas Macky Sall. Et Ousmane Sonko tient le haut du pavé dans cette entreprise.

Le patriote en chef et ses partisans ne laissent aucune marge de manœuvre à Bougane. Depuis que ce dernier a quitté les rangs de la coalition Yewwi Askan Wi pour des problèmes de couleurs, il est désormais l’adversaire à abattre. Le PDG du groupe D-Média est qualifié de « gloria » de Macky Sall. Particulièrement ce sont les membres de Pastef qui l’accusent de travailler pour le compte du pouvoir. Et cette entreprise de diabolisation n’en n’a pas encore fini avec Bougane.

Désormais leur manœuvre a atteint le groupe de presse du PDG de D-Média. Une cascade de démission est notée ces derniers jours. Et tous les journalistes qui ont abandonné le navire sont suspectés de rouler pour Pastef. Une manière bien à eux de fragiliser davantage Bougane. Mais c’est de bonne guerre car le leader de Gueum Sa Bopp est un sacré adversaire pour Ousmane Sonko. Avec son mouvement, il devient un élément encombrant à éliminer avant les élections.

Et pas uniquement pour Sonko, Bougane est aussi un danger pour le Macky. Avec ses opérations Tibb Tank, il s’en prenait aux réalisations du chef de l’Etat à l’intérieur du pays. Il a fallu lui envoyer le fisc pour geler les comptes du groupe D-Média et ralentir, ainsi sa progression fulgurante. L’argent est le nerf de la guerre, chose que le pouvoir a bien compris face au leader de Gueum Sa Bopp. Alors le régime de Macky Sall s’en est même pris à l’entreprise publicitaire de Bougane, uniquement pour le mettre dans la dèche pour l’enterrer définitivement.

Attaqué de tout bord, Bougane Gueye Dany est pris en tenaille. Vu la configuration politique, Gueum Sa Bopp est obligé de mettre la barre très haut pour faire face. Une alliance est presque impérative pour Bougane. Mais, il ne peut pas faire équipe avec Sonko qui le prend pour son rival. Ni avec Macky Sall qui cherche à le mettre sous la paille. Alors le PDG du groupe D-Média devrait plutôt se tourner vers Wallu Sénégal pour ouvrir un autre front capable de rivaliser avec Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar.

En attendant de voir les résultats du “Jokko Tiiñal Macky”, Bougane Gueye Dany doit surveiller ses arrières. Mais aussi changer son système politique. Et rejoindre la coalition de Wade pourrait lui faire gagner en maturité politique et survivre aux coups bas de ses adversaires. Si Bougane ne rejoint pas une coalition capable de faire face au pouvoir et à une partie de l’opposition, il devra alors batailler dur et y laisser des plumes pendant les législatives et à la présidentielle. L’objectif de Bougane étant la présence de Gueum Sa Bopp à l’Assemblée, <bougane sait mieux que quiconque que sans coalition, un groupe parlementaire est impossible dans l’hémicycle…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru