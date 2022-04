Législatives et présidentielle : Sonko et Khaf font peur au pouvoir…

Plusieurs analystes se basent sur la « performance » à demi-teinte de la coalition Yewwi Askan Wi aux élections locales de janvier dernier pour pronostiquer un raz-de-marée de l’opposition aux prochaines élections législatives et même une victoire à la présidentielle de 2024. Sur quoi ce sont basés ces analystes ? Et pourtant les chiffres issus de la dernière élection connue, les ralliements à la mouvance présidentielle et la mobilisation au sein de la coalition victorieuse font penser que les législatives ne sont pas encore gagnées par l’opposition…

L’éligibilité de Khalifa Sall prévue avec la modification de la procédure dite de « rabat d’arrêt » avec l’affirmation de son caractère non suspensif qui pourrait lui permettre de recouvrer ses droits civiques, a relancé le débat sur une possible cohabitation à l’assemblée nationale avec la coalition Yewwi Askan Wi qui se voit renforcée. « Khalifa Sall et Ousmane Sonko pourront dicter leur loi à Macky au sein de l’hémicycle à l’issue des législatives du 31 juillet 2022 » selon plusieurs analystes politiques.

Ces analystes politiques se basent sur les brillantes victoires de l’opposition dans plusieurs grandes villes dont Dakar, Thiès, Ziguinchor, Guédiawaye mais aussi sur l’électorat du président qui aurait chuté sous la barre des 50%. Est-ce suffisant pour ces analystes d’envisager une possible cohabitation à l’assemblée en 2022 ? Ces analystes ont mis en exergue les acquis de l’opposition mais ont oublié de revisiter les dernières performances du locataire du palais qui axe sa politique sur la mobilisation et la conservation des acquis de la mouvance présidentielle.

« Macky perd des villes mais ne perd pas ses hommes et ses femmes » selon l’analyste politique de xibaaru qui doute de la véracité de ces observateurs politiques qui « ignorent la réalité du terrain et les avancées de la coalition Benno Bokkk Yaakaar dans les grandes villes ». « Le président Macky est bien conscient de la situation mais il faudrait savoir que la coalition présidentielle n’a perdu que des localités qu’il n’a pas gagnées en 2014 et à cela il faut ajouter les Guédiawaye et Kaolack qu’il avait gagnées. Hormis ces villes, le président Macky Sall a tout raflé et est même allé au-delà en récupérant des dinosaures politiques de l’opposition qui lui feront gagner les Législatives.

Les maires des communes de Diourbel, de la Médina et maintenant de Grand Dakar-Niary Tally-Biscuiterie (GNB), ont rejoint la mouvance présidentielle. Déjà avec ces nouvelles donnes, l’opposition risque de perdre Dakar et Diourbel. Et ce sont les deux grands départements qui regorgent le quart ( ¼ ) de l’électorat du Sénégal. Le président Macky s’est mis dans la récupération de certaines zones perdues dès le lendemain de la proclamation des résultats des Locales pour préparer les Législatives. Et quand des analystes évoquent le cas du parti socialiste en 2000 et du PDS en 2012, c’est mal connaître la politique.

En 2000, le président Diouf sortait affaibli des législatives de 1998 qui se sont soldées par la victoire du Parti socialiste (PS) grâce à une courte majorité absolue (50,2 avec 93 sièges sur 140). Et le PS était amputé de deux grands ténors : Djibo Leyti Ka et Moustapha Niasse. En 2012, Abdoulaye et son PDS bien qu’ayant largement gagné les législatives de 2007 avec le boycott des principaux partis de l’opposition, (Rewmi, le Parti socialiste, l’Alliance des forces de progrès et la Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail), réunis dans le Front Siggil Sénégal, a perdu la présidentielle parce que ses deux ténors l’avaient lâché : Idrissa Seck et Macky Sall…

Le cas de Macky est différent de ses deux prédécesseurs. Il n’a rien perdu de ses acquis et a gardé tous ses ténors avec lui. Bien qu’ils aient été limogés du gouvernement en 2020, tous les ténors font bloc autour de Macky : Mimi Touré, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé, Papa Abdoulaye Seck, Maïmouna Ndoye Seck etc…Aucun de ces responsables n’a quitté la barque de Benno qui conserve intacte son équipe de 2012…Alors comment Yewwi Askan Wi compte-t-il faire la remontada face à une équipe victorieuse encore soudée ?

