Boughazelli prend…30 avocats pour sa défense

Avocat de Boughazelli, Me El Hadji Diouf conduit un pool de 30 avocats commis pour la défense du député accusé de trafic de faux billets. Le tonitruant avocat a laissé entendre devant les locaux de la Section de recherches qu’un pool d’avocats s’est constitué pour assurer la défense du député Seydina Fall alias Boughazelli. « Il y a déjà 30 avocats commis pour assurer la défense de Boughazelli. On disait qu’il avait fui, qu’il voulait quitter le territoire, il est là. On ne peut pas entendre quelqu’un sans la présence de son avocat et la première fois, ni moi ni Me Alassane Dioma Ndiaye n’étaient là ». Plaidant non coupable pour son client, la robe noire a fait remarquer :