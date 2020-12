Boughazelly : « Je n’ai pas de problème avec Aliou Sall »

Ancien député et coordonnateur de l’Alliance pour la République à Golf-Sud, Seydina Fall s’est prononcé sur la nature des relations qu’il a avec Aliou Sall, dans un entretien avec L’Observateur dans sa parution de vendredi.

L’ancien député démissionnaire revient sur ses relations politique avec le maire de Guédiawaye, « Ma mère m’a recommandé de ne jamais jeter l’anathème sur lui. D’ailleurs, j’en profite pour préciser que je ne suis mêlé ni de près ni de loin à la déclaration des responsables de l’APR de Guédiawaye contre Aliou Sall. Je n’ai rien à voir avec cette initiative et mon nom y a été cité injustement. S’il y a des gens qui ont des comptes à régler avec Aliou Sall, ils n’ont qu’à le faire eux-mêmes » a déclaré Boughazelly.

Qui poursuit : « En un moment crucial de mon combat politique contre Aliou Sall, certains d’entre eux qui, auparavant, étaient avec moi l’ont rejoint pour me combattre, moyennant véhicules et espèces sonnantes et trébuchantes. Aujourd’hui, qu’ils ne me mêlent pas à leur combat. Je ne suis pas prêt d’être leur dindon de la farce. Personnellement, je n’ai pas de problème avec Aliou Sall. Si je devais mener un combat contre lui, je le ferai à visage découvert et en toute responsabilité.