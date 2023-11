Boun Abdallah Dionne à la jeunesse : « Moi Président, ce que je ferai pour vous… »

Le Président Mahammed Boun Abdallah Dionne estime que « le rajeunissement de la population est une opportunité et non un fardeau ». Et il est convaincu que » le salut de la bonne prise en charge des jeunes viendra d’une ramification de toutes les politiques nationales vers l’absorption du chômage, érigé en priorité absolue« . En plus de la nécessité d’avoir un bon plan industriel créateur d’emplois et de valeurs . Il faudra, selon toujours le Président Mahammed Boun Abdallah Dionne, tendre vers l’édification d’une nouvelle génération entrepreneuriale.

Cheikh Mbacké Sene