Dr Babacar Diop appelle les nouveaux membres de la CENA à démissionner

Dr Babacar Diop estime que le limogeage des 12 membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) constitue une menace sur des élections apaisées. Car, d’après le leader de Fds-Les Guelewars, la désignation de nouveaux membres sans aucune consultation préalable de l’opposition est un précédent dangereux.

Ainsi, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 dit récuser les nouveaux membres de la CENA. Dr Babacar Diop se doute de la neutralité des nouveaux membres de la CENA, de leur intégrité et de leur impartialité. C’est pourquoi, au nom de l’honneur et de la stabilité du pays, il a appelé les nouveaux membres de la CENA à démissionner.

Le maire de Thiès dénonce une manière cavalière et brutale qui peut être source de tensions et de violences pré et postélectorales. D’ailleurs, alerte-t-il, la prochaine présidentielle risque de faire partie des plus violentes de l’histoire électorale du pays.