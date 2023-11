Le SUTELEC dénonce la «campagne de diabolisation» d’Akilee contre la Senelec

Le Syndicat Unique des Travailleurs de l’Electricité (SUTELEC) s’est élevé contre « la campagne de diabolisation sans précédent » dont est victime la Sénélec et ses travailleurs depuis un certain temps fait savoir dans une déclaration, le syndicat maison.

Le document cite M. Amadou LY le Directeur de AKILEE et pointe sa dernière sortie à l’émission « Faram Faccé » diffusée à TFM. Pour les syndicalistes, le candidat invité n’a pas fait campagne mais de la propagande contre Sénélec pour ternir son image à cause de son contrat jugé léonin qui a été résilié.

Dans sa déclaration SUTELEC dit ne retenir qu’une seule des nombreuses contradictions dans les propos de celui qu’il considére comme un vendeur d’illusions et qui aspire à diriger le Sénégal. Comment une entreprise qui fait des pertes à hauteur de 400 milliards comme l’a soutenu le patron d’AKILEE peut-elle continuer à assurer un service de qualité et des performances jamais égalées, demandent les syndicalistes. Le document fait référence à la notation financière A+ de la Sénélec et de son chiffre d’affaires qui a quadruplé en 20 ans passant de 282 milliards en 2012 à 885 milliards en 2022. Une santé plus que parfaite qui est expliquée avec force détails par des chiffres à 6 ou 7 zéro à travers les recettes de la clientèle, du rendement en passant par le chiffre d’affaires et la vente d’énergie.

Selon ces travailleurs de la Sénélec, les résultats sont confirmés durant les trois dernières années par le contrat de performances Etat-Sénélec et par des organes indépendants de contrôle. En s’adressant aux fossoyeurs et affairistes, SUTELEC tient à rappeler qu’il continue à jouer un rôle de veille et d’alerte pour la défense de l’outil de travail.

Ce statut incarné par SUTELEC, le document précise que le sieur LY l’a confirmé dans son émission en parcourant le compte rendu de la réunion entre l’actuelle Direction générale et SUTELEC. Une rencontre au cours de laquelle l’organisation syndicale avait tiré la sonnette d’alarme sur la qualité des compteurs Power-Com à l’instar du contrat de AKILEE. Le SUTELEC n’était pas seul à avoir décrié et dénoncé le contrat SENELEC-AKILEE souligne les syndicalistes qui avaient partagé ce front avec SUDETEN et SYCAS et ce, avant la nomination de l’actuel DG, lit-on sur le document. SUTELEC donne aussi la recette face aux multiples agressions dont font l’objet la SENELEC et ses travailleurs en rappelant que la SENELEC est investie d’une mission de service public et est liée à l’Etat par un contrat de performances évalué annuellement.

C’est ainsi que les syndicalistes invitent la SENELEC à davantage communiquer avec les populations pour une meilleure visibilité des investissements consentis et qui visent à améliorer la qualité du service et l’accès universel à l’électricité. A l’Etat, le SUTELEC recommande d’une part la baisse des tarifs de l’électricité au vu des perspectives économiques de l’exploitation pétrolière et gazière avant de l’inviter par ailleurs à veiller à la souveraineté énergétique, gage d’une émergence économique durable.

Dans sa déclaration, le SUTELEC sonne la mobilisation de tous leurs camarades syndicalistes de tout bord pour la défense, dit-il, de leur outil de travail et à ne ménager aucun effort pour la satisfaction de la clientèle.

Les auteurs de la déclaration ont aussi mis en garde ceux qu’ils appelent les comploteurs en indiquant que leur stratégie ne passera pas et leurs membres en interne comme en externe sont identifiés.

Moustapha NDIAYE