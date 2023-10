Bouna Kanté de la Task Force : « Avec Amadou Ba pour le coup KO en 2024 »

Amadou Ba reste en poste. Le Président Sall choisit la continuité dans la stabilité. Il ne nous surprend pas, nous qui cheminons avec lui depuis plus d’une décennie. A quoi bon changer de chef de Gouvernement à six mois de la fin de son mandat ? Pour des raisons politiques, disons même politiciennes ! Le faire aurait signifié que le Premier Ministre n’a pas les épaules assez larges pour coordonner les activités de ses ministres et manager son état-major de campagne.

N’est-ce pas que le Président lui-même dirige le pays et pilote la coalition Benno Bokk Yaakaar ! Nous sommes dans une transmission du pouvoir, dans un passage de témoin. Le Premier Ministre Amadou Ba va devoir apprendre et vite. Il a les prédispositions requises pour avoir été aux Finances, à la Diplomatie et mieux Hyper Premier Ministre tenu de gérer les Sports et l’Elevage.

Aux côtés du Président Macky Sall, il prend des galons. Le choix de Monsieur Amadou Ba pour conduire les troupes de Benno à la présidentielle est judicieux de la part de notre leader. Beaucoup s’attendaient à la dislocation du duo Macky-Amadou. Ils vont devoir déchanter. Ils gouvernent ensemble, battent campagne ensemble et gagnent ensemble.

Le Premier Ministre est allé plus loin en déclarant que sa victoire au soir du 25 février ne renvoie pas son mentor de Président à la retraite, tout au plus elle conforte la poursuite du règne du Chef de l’Etat. Quoi de plus élégant ! Quoi de plus reconnaissant ! Quoi de plus fidèle ! Si pour certains, la politique est l’art des crocs-en-jambe et de la roublardise, chez d’autres comme le Président Sall et son PM, la politique reste un sacerdoce pour soulager les mandants, renforcer la République, servir la Nation et oeuvrer à l’émergence d’un Sénégal où les dividendes du pétrole et du gaz seront source de mieux-être pour tous.

Soucieux de la paix et de la stabilité de notre pays, nous avons, en dépit des campagnes nauséabondes de calomnie et de manipulation de l’opinion par une opposition bavarde, choisi de supporter et d’accompagner la vision du Président Macky Sall.

Naturellement, nous avons donc adopté le Premier Ministre Amadou Ba car persuadé que le cheval gagnant est bien celui enfourché par le Président Sall. Nous avons, pendant les douze dernières années, participé à la chevauchée victorieuse de Benno Bokk Yaakaar.

Les opérateurs du chaos ne nous détourneront de cette option. Nous souhaitons d’emblée bonne chance à l’équipe gouvernementale en pleine composition dans le secret du bureau du Président de la République et réitérons notre engagement aux côtés du Premier Ministre Amadou Ba pour le coup KO le 25 février 2024.

Bouna Kanté, APR/TFR S.G. de la CGIS.