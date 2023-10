« le 5ème Président du Sénégal ne sera pas un homme riche » selon

Les présidents du Sénégal de 1960 à nos jours : Senghor, Diouf, Wade et Sall (de gauche à droite)

Que tous les candidats à l’élection présidentielle de 2024, le sachent dès maintenant. Le cinquième Président de la République du Sénégal ne peut pas être un homme riche. Il sera une personne qui vit à l’image de la majeure partie des citoyens et, tenez-vous bien, n’ayant pas effectué des études supérieures. La raison est très simple. Depuis que le Sénégal est indépendant, ce ne sont que des diplômés des plus grandes universités à travers le monde, qui sont aux commandes, dans la gestion des affaires de l’Etat. Et, le résultat : le peuple vit jusqu’à présent dans une misère.

Alors, revisitons les patrimoines des anciens présidents du Sénégal, ministres, directeurs généraux, pour ne citer que ceux-là, de Léopold Sédar SENGHOR à Macky SALL, en passant par Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE, nous nous rendrons compte que nous les citoyens, nous avons toujours été abusés par ces hommes politiques qui n’ont fait que se servir pendant plusieurs décennies. Le vol, la corruption, le détournement de deniers publics et surtout l’enrichissement illicite ont appauvri les citoyens, vivant dans un vrai désespoir qu’ils peuvent renverser en 2024.

Comment quelqu’un peut imaginer que ce peuple très mûr puisse confier à nouveau sa destinée pour ces prochaines années, à un dirigeant pour continuer à rester dans cette situation insoutenable ? L’heure de la vérité a enfin sonné. Heureusement que rien ne pourra empêcher aux électeurs dont plus de 53% s’étaient abstenus de vote aux élections législatives de 2022, de procéder à un choix judicieux. Au soir du 25 février 2024, que personne ne soit surpris qu’un candidat vivant dans une maison en location, soit choisi comme Président du Sénégal, pour l’intérêt des citoyens.

En résumé, l’élection présidentielle de 2024 sera celle du peuple sénégalais. Qui, de toutes les façons, ne va point réélire un seul parmi tous ces anciens premiers ministres, ministres ou directeurs généraux. Le cinquième Président sera une personne beaucoup moins jeune que le chef de l’Etat Macky SALL, née bien après 1960 et aura la noble tâche d’être exclusivement au service de la nation et pas pour s’enrichir. Malheureusement, les candidats chefs de partis ou conduisant des coalitions politiques, ignorent ces réalités et nous défions tous les analystes politiques.

Rufisque, le 08 octobre 2023,

Ansoumana DIONE, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024