Abdoulaye Mamadou Guissé : «Macky Sall dépasse Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade»

Macky Sall renonce à sa candidature pour 2024 et dépasse Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade….Par Abdoulaye Mamadou GUISSE

Un Non n’a de sens que lorsque celui qui le dit, a le droit de dire Oui.

Le Président Macky Sall a finalement dit Non à une candidature de droit, et de légitimité constitutionnelle malgré les pressions de son parti et de ses alliés, pour ainsi sortir par la grande porte par laquelle il est arrivé au pouvoir.

Finalement Macky Sall a semé les graines de l’espoir par leurs racines.

Macky Sall signifie le mecquois : Comme l’élu natif de la Mecque, Macky Sall a gagné la reconnaissance de ses contemporains dans l’exile panafricaniste et le renoncement à son droit le plus absolu comme le vol de gerfaut hors du charnier natal.

Qui pour accueillir Macky SALL comme Madinatoul Mounawar a accueilli le mecquois alors que la Mecque ignorait la dimension fondamentale de l’élu ?

Dans son premier ouvrage en sa qualité de président en activité intitulé « Conviction Républicaine », Macky Sall déjà avait balisé le terrain aux futures générations.

Et par elle, Macky Sall nous apprenait que la réconciliation s’obtient même dans l’incompréhension. Et toujours par ce que Macky Sall est incompris qu’il a réussi son modèle de bien-être social, économique, industrielle. »

Son œuvre parfait « Conviction Républicaine » a donné comme fruit cette renonciation à sa candidature légitime et l’alliance du peuple sénégalais pour la paix, la solidarité et le sacrifice.

Ainsi le président Macky Sall est entré dans l’histoire de la géopolitique mondiale, en dépassant Senghor, Abdou Diouf, et Abdoulaye Wade.

Renoncer à une candidature légitime c’est dans la « Conviction Républicaine » vaincre le passé avec douceur et s’ouvrir au futur avec largesse, en préservant et en élargissant les fondamentaux de la République.

Le tome 1 de « Conviction Républicaine » se veut un guide pratique qui parle aux consciences, à l’Afrique et au monde en général.

Un Président né après l’indépendance a joué durant ces 12 années passées à la tête du pays un rôle de leaders indépendant, qui s’est ouvert au monde en imposant son pays comme un modèle de réussite, sur le plan social, politique, économique et démocratique.

Et inéluctablement, Macky Sall incarne la République, et enseigne à ses concitoyens cet amour, ce partage et cet engagement.

Sa « Conviction Républicaine » cible la stabilité et la gestion sage des murs de la République. Cette gestion si intelligente l’éloigne d’ailleurs de la faillite, de l’instabilité et de l’agitation des masses.

Sa « Conviction Républicaine » est aussi une forme de saluer la grande élégance de l’armée, versée dans un esprit de républicanisme indéfectible, mais aussi, à travers la garde présidentielle, de démontrer que le Sénégal est une grande école qui respecte l’équilibre, le tout dans une démocratie sans acrobatie.

De la parole à l’acte, le républicain convaincu s’inscrit dans les multiples dimensions de la « Conviction Républicaine » en isolant le viol des consciences et l’oppression de la liberté .

En de multiples pages, l’engagement républicain du président Macky Sall est rattaché à l’essence d’une conviction, cette union parfaite qui triomphe à toutes épreuves face aux « étrangleurs » du commerce, de l’industrie et du travail ; qui continuaient de crier : mort à la république ! Ceux-là qui provoquaient l’abolition de la propriété et de la famille ; qui prêchaient le pillage, le meurtre, le massacre et pour finalement réclamer la terreur.

En faisant cela, ils avaient détruit les cordons de la République, sans jamais pouvoir les recoller, même avec des formules des plus ingénieuses de réconciliation nationale.

Que fait alors Macky Sall ? Tout le contraire.

Macky Sall renonce à etre candidat et déclare que la République peut grouper autour d’elle le commerce,

la richesse, l’industrie, le travail, la propriété, la famille, les arts, les lettres, l’intelligence, la puissance nationale, la prospérité, l’amour du peuple et l’admiration des nations.

Macky Sall a accouché sa « Conviction Républicaine » qui est une œuvre qui renvoie à la liberté, à l’égalité, à la fraternité et à l’unité. Macky Sall aspire à la République universelle.

Et Macky Sall en renonçant à une candidature légitime, le peuple a fini de scruter le fond du cœur de celui qui est en charge de sa destinée, le fond de sa pensée, et voilà démontrer ici, dans « Conviction Républicaine » que les lignes directrices de ce même peuple nécessitent un grand amour de ses leaders, sans espace de temps, sans ménagement de l’esprit ni du corps. Et voilà présenté le profil d’un soldat au service de sa nation, qui a décidé de donner sa vie, son savoir et toute son énergie à toute une histoire.

Et cette démarche si sage nous parle si fort du Sénégal libre, fier et triomphant dans le cercle si prestigieux des pays épanouis, modèle que la « Conviction Républicaine » de Macky Sall veut ouvrir à tout pays en quête permanente de stabilité.

Et pour nous sénégalais, c’est maintenant que commence la véritable vie de notre si jeune République !!!

Le président

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Candidat 2024

De la Coalition CULTURE REPUBLICAINE

FULLA AK FAYD