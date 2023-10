Macky Sall donne les pleins pouvoirs à Amadou Ba

AMADOU BA ET LES PLEINS POUVOIRS DU PRESIDENT MACKY SALL : UN QUITUS POUR L’AVENIR

Ce samedi 6 octobre, le monde scientifique célébrait les lauréats du Prix Galien Afrique sous le thème : les maladies non transmissibles (MNT). Un événement scientifique de renommée internationale qui honore l’excellence en matière de Médecine, de Pharmacie et d’innovation digitale.

Moins d’une heure après la cérémonie officielle, sous la présidence effective du Chef de l’Etat, tombe un Décret présidentiel mettant fin aux fonctions des ministres.

Décret qui dit ceci : « Le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, a mis fin par Décret, en date du 6 octobre 2023, aux fonctions des ministres, membres du gouvernement. Le Chef de l’Etat remercie les ministres pour leur engagement et le travail remarquable réalisé. Le Président de la République a, en même temps, décidé de mettre en place un nouveau gouvernement sous la conduite du Premier ministre Amadou Ba ».

Un Décret présidentiel synonyme de Pleins Pouvoirs au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

L’actuel Chef du gouvernement sénégalais reçoit de facto, un quitus total pour dérouler son plan d’actions et mettre en avant sa touche personnelle pour aller à la conquête du suffrage des sénégalais en février 2024.

En effet, Amadou Ba a l’obligation de se créer une image propre pour conquérir le cœur des sénégalais. Ainsi, Monsieur le Président de la République vient de confirmer son engagement sans faille à accompagner, à soutenir et parrainer le nouvel attelage gouvernemental appelé à être un gouvernement de combat très politique.

Le seul leitmotiv qui vaille est le parachèvement du mandat de Macky Sall d’ici le 3 avril 2024, date de la fin du mandat en cours de l’actuel Président de la République.

Le Chef de l’Etat a fait ses preuves durant ses deux mandats (2012-2024) qui arrivent à terme. Les sénégalais, selon les appartenances politiques, peuvent bien attester du bilan de l’actuel locataire du Palais.

Ainsi, le Premier ministre aura les coudées franches pour mettre en place une équipe compétitive et conquérante capable de relever les défis de l’heure. Amadou Ba doit rassurer les sénégalais et prouver son expérience en matière de gestion des affaires publiques et de management. D’où la nécessité d’un directoire de campagne à la hauteur des attentes. Les Priorités ne manquent pas et pour s’en convaincre un tableau se dresse devant nous :

1/ rester dans la trajectoire du Plan Sénégal Émergent d’ici 2035

2/ régler impérativement la problématique de la hausse des denrées de première nécessité

3/ trouver des solutions au chômage des jeunes et mettre en place une politique de formation professionnelle

4/ trouver aux femmes des activités génératrices de revenus et un accès à la terre

5/régler les grands défis liés à la mobilité urbaine et aux infrastructures

6/ régler la problématique de l’épineuse question de l’émigration irrégulière.

7/ régler la problématique de la résilience économique et assainir les finances publiques

8/ trouver les bonnes solutions au système éducatif sénégalais

9/ trouver de bons remèdes au secteur de la Santé et de l’Action Sociale

10/ renforcer le mix énergétique avec la couverture universelle en électricité d’ici 2025.

11/accorder une oreille attentive aux personnes âgées

12/ mettre en place des politiques économiques pour maîtriser l’inflation galopante.

13/rester dans la dynamique être en contact direct et permanent avec les populations.

14/renforcer le programme des 100.000 logements, l’urbanisation, l’assainissement des villes

15/accorder une oreille attentive à la diaspora;15 ème région du pays

16/ rassurer sur l’obligation de rendre compte et le respect des engagements pris

17/exiger le respect des délais concernant l’exploitation du Pétrole et du Gaz

18/Prendre des engagements fermes pour moderniser l’agriculture, la pêche et l’élevage.

19/Prendre des engagements fermes pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles

20/Prendre des engagements fermes en faveur de la consommation locale avec le slogan: « Consommons ce que nous produisons »

Enfin quelques qualités synonymes de bons points pour le Premier ministre candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar :

Il faut être ouvert, accessible et avoir un bon carnet d’adresse. Il faut toujours rassurer, être mobile, engagé et très déterminé avec à la clé une bonne carapace d’homme politique.

Autant de problématiques pour confirmer le peu de temps qu’aura le nouveau gouvernement du Premier ministre pour arriver à ses fins car l’heure est à la concentration la plus parfaite pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais.

Le Président de la République est allé jusqu’au bout de sa logique pour faire du Premier ministre Amadou Ba le candidat de la majorité présidentielle qui a toutes les cartes en main.

Au demeurant il convient de noter que le temps presse et les attentes sont nombreuses à quelques encablures de l’élection Présidentielle du 25 février 2024.

Vivement le Sénégal de tous et pour tous

𝗠𝗯𝗮𝘆𝗲 𝗗𝗜𝗢𝗨𝗙