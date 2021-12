Bras de fer avec la Sonatel : SOS Consommateurs soutient l’Artp (document)

Dans son bras de fer avec la Sonatel, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes (Artp) peut compter sur le soutien de SOS Consommateurs qui taillade en pièces le syndicat des travailleurs de la société de téléphonie. Dans un communiqué, Me Massokhna Kane indique que «le syndicat qu’on n’entend jamais et ne voit nulle part, tel un mercenaire faisant fi de toute la patience, les mises en demeure et la procédure observées par l’Artp depuis plus d’un an, n’a rien trouvé de mieux que de ruer dans les brancards contre le régulateur sans aucun argument ».

Voici leur communiqué :