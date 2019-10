BRT : Grand Yoff exprime sa gratitude au Président Macky SALL

Grand YOFF est au cœur de l’itinéraire du futur Bus Rapid Transit (BRT) en raison entre autres de sa forte population et de sa position géographique centrale dans la capitale et qui fait d’elle un véritable carrefour. Cette position géographique privilégiée est aussi une contrainte lourde pour la mobilité urbaine dans l’agglomération dakaroise et l’échangeur de l’émergence a été une réponse efficace contre les embouteillages dans la commune. Le BRT viendra encore une fois de plus faciliter la mobilité, changer le visage de cette commune frappée d’ankylose par près 20 ans de gestion de Khalifa Sall et de ses partisans mais aussi et surtout créer des opportunités économiques nouvelles qui seront profitables aux habitants particulièrement aux jeunes et aux femmes.

Pour toutes ces raisons entre autres, la coordination APR de Grand Yoff exprime sa sincère gratitude au Président de la République Macky Sall pour tous les efforts consentis en faveur de notre commune depuis 2012 et qui lui ont valu d’ailleurs d’être plébiscité par les populations le 24 février dernier. La coordination encourage le Président dans cette dynamique à toujours inscrire Grand Yoff dans ses priorités notamment avec le PAP II en cours de réalisation.2019-2023).

La coordination renouvelle son soutien au Président de la république et ne ménagers aucun effort pour la réussite du programme Liggeyal Euleuk axé sur les cinq initiatives, les trois programmes et les cinq accès universels.

La coordination, Cheikh Ndiaye