Scandale ! « Le budget 2023 exclut les malades mentaux errants » selon…

C’est le plus gros scandale sanitaire et social de 2023, décrétée par le chef de l’Etat, année sociale. Si tel est le cas, pourquoi les malades mentaux errants sont-ils exclus du prochain budget ? Ces propos on ne peut plus clairs, sont d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Qui interpelle, ici, le Président Macky SALL, pour une audience, en vue d’apporter des corrections urgentes à cette injustice.

Ansoumana DIONE avertit : nous n’accepterons pas que ces milliers de citoyens vulnérables, dont le seul tort est d’être victimes de troubles mentaux, ne soient pas pris en compte dans le budget 2023. Depuis son accession au pouvoir en 2012, le régime du Président Macky SALL ignore cette frange de la société, ce qui n’es même pas conforme à nos croyances religieuses ou culturelles, précise le Président de l’ASSAMM qui va sévir si rien n’est fait par rapport à cette forfaiture.

A en croire Ansoumana DIONE, l’année 2023 ne sera sociale que lorsque les plus de quatre mille malades mentaux errants sont bien pris en charge, à travers l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), appuyée en cela, par le gouvernement. Néanmoins, il se dit être très optimiste, vu l’engagement du Premier Ministre Amadou BA, à satisfaire toutes ses revendications, conformément aux vœux du Président Macky SALL.

Rufisque, le 1er novembre 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)