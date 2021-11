Burkina Faso : La Police disperse des centaines de manifestants anti-pouvoir

Dans plusieurs quartiers de la capitale, des jeunes en colère ont érigé des barricades de fortune et incendié des pneus pour empêcher gendarmes et policiers de venir disperser d’autres manifestations.

« Nous sommes dans un contexte d’insécurité que tout le monde dénonce. On ne devrait pas entreprendre des marches dont on ne voit véritablement pas la plateforme revendicative », avait rétorqué Benewende Sankara, ministre de l’Habitat, dénonçant, au nom de la majorité présidentielle, des « manifestations inopportunes ».

D’autres mouvements de la société civile ont appelé à se démarquer de ces manifestations pour « ne pas être complices de ceux qui veulent jeter le chaos dans le pays ».

Alors que la colère grandit au Burkina Faso, le gouvernement a « décidé de prolonger la suspension de l’internet mobile pour une durée de 96 heures à compter de mercredi », sur l’ensemble du territoire national, après une précédente interruption de quatre jours pour « raison de sécurité ».

Le Burkina Faso est pris, depuis 2015, dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

Les attaques qui visent civils et militaires sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l’est du pays.

L’attaque, le 14 novembre, d’un détachement de gendarmerie à Inata (nord) – l’une des plus meurtrières contre les forces de sécurité depuis six ans – a profondément choqué les Burkinabè : au moins 57 personnes, dont 53 gendarmes, ont été tuées par des jihadistes armés.

« Nous devons mettre fin aux dysfonctionnements inacceptables qui sapent le moral de nos troupes combattantes et entravent leur efficacité dans la lutte contre les groupes armés terroristes », a déclaré, jeudi soir, le président Kaboré, des paroles souvent répétées qui ne convainquent plus au Burkina Faso, où des attaques ont lieu de plus en plus régulièrement.

Parfois mêlées à des affrontements intercommunautaires, les violences jihadistes ont fait, depuis six ans, environ 2 000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.