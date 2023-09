Burkina : Jeune Afrique suspendu par la junte

Jeune Afrique est suspendu au Burkina Faso. A travers un communiqué en date de ce lundi 25 septembre, le Gouvernement Burkinabé a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre de tous les supports de diffusion de l’hebdomadaire panafricain. La junte militaire du capitaine Traoré est très remontée contre l’hebdomadaire basé en France.

« Après la publication de deux articles faisant état de « tensions » au sein des forces armées nationales burkinabé, le gouvernement de transition burkinabé a décidé de suspendre le média au Burkina Faso. Pour le Gouvernement, « Faites sans l’ombre d’un début de preuve (ces publications) n’ont pour seul but que de jeter un discrédit inacceptable sur les Forces armées nationales et par-delà l’ensemble des forces combattantes qui se battent avec abnégation pour la souveraineté et la dignité de notre peuple sur la terre libre du Burkina. Jeune Afrique a choisi son camp, celui de l’intoxication et de la désinformation orchestrées par des officines occultes » selon le ministre porte-parole Jean-Emmanuel Ouédraogo.