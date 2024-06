Burkina : Le capitaine Traoré dit tout sur sa «fuite» présumée

Le Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a affirmé sa ferme résolution lors d’une intervention télévisée à Ouagadougou, rejetant énergiquement les rumeurs de fuite. Il a par ailleurs critiqué les médias pour leurs allégations mensongères, dans un contexte de tensions accrues après une récente attaque djihadiste dans le nord-est du pays.

Alors que diverses sources rapportaient une situation confuse, il a précisé en insistant qu’« aucune fuite n’a eu lieu. Nous on ne fuit pas, jamais. Nous sommes soldats et cela ne nous vient même pas à l’esprit. On ne recule pas, on ne s’agenouille pas et on n’abandonne devant personne, à part nos parents et Dieu. C’est notre mentalité ».

Confronté aux allégations de troubles au sein de l’armée, le capitaine Traoré a vivement critiqué certains médias pour leurs informations qu’il juge mensongères, en affirmant que « la plupart des médias ont passé le temps à mentir, à manipuler et aujourd’hui, ils ont prouvé à toute l’Afrique et même au monde entier qu’ils sont des menteurs. Cette situation est honteuse, et il est crucial que la jeunesse africaine ainsi que la jeunesse burkinabé comprennent cela ».

Cette déclaration survient dans un contexte marqué par une attaque djihadiste le 11 juin, qui aurait exacerbé les tensions parmi les troupes.