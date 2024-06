Subvention des transports pendans les évènements…Une proposition de

Le secteur du transport mérite une attention particulière, ici, au Sénégal, vu les tout récents événements que nous avons connus avec la fête de Tabaski 2024. Le problème des prix à payer par les voyageurs demeure et reste une préoccupation majeure aussi bien pour ces derniers que les autorités au plus haut niveau. Pour cette année, avec l’avènement d’un nouveau régime, l’on a vu le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, qui a débarqué à la Gare routière des Beaux Maraîchers, en vue de réguler, en quelque sorte, le voyage très complexe, de Dakar à l’intérieur du pays et à chacun son commentaire.

Si pour certains sénégalais, cette action du Ministre est si salutaire, tel n’est point le cas pour certains responsables syndicales dont Monsieur Gora Khouma. Mais, quoi qu’il en soit, toutes ces appréciations concourent vers un seul et unique objectif de parfaire davantage l’image de notre transport en général, routier, en particulier. En fait, chacun y va avec sa manière et la très ferme intention de servir sa nation, d’où ma présente et si modeste intervention, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux. Voici ma proposition face à ce vieux problème :

D’emblée, nous préconisons une subvention du transport en commun en période de certains événements religieux, par l’Etat du Sénégal. Par exemple, à la Gare routière des Beaux Maraîchers, entre autres, que du carburant soit mis à la disposition des véhicules de transport. Cette pratique permettra aux chauffeurs d’effectuer un voyage aller avec des clients et retourner immédiatement, même en restant vide pour se repositionner. En procédant de cette manière, le gouvernement supportera l’essentiel des charges liées à ces déplacements de masse, pour la joie des usagers et des acteurs. Travaillons pour développer notre transport !

Kaolack, le 21 juin 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)