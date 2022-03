Burkina : le parti de Kaboré demande sa libération

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le parti de l’ex-président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a demandé jeudi, lors d’une conférence de presse, la libération de ce dernier, retenu en résidence surveillée depuis le putsch du 24 janvier selon les nouvelles autorités.

“24 janvier 2022- 24 mars 2022. Cela fait exactement deux mois que suite au coup d’Etat militaire, le président Roch Marc Christian Kaboré n’est plus libre de ses mouvements. D’abord détenu pour des raisons de sécurité, selon le MPSR (la junte au pouvoir), l’ancien président du Faso aurait, par la suite, vu ses conditions de détention durcies”, a déclaré le président du MPP, Alassane Bala Sakandé lors d’une conférence de presse.

“Pour moi, ce n’est pas une résidence surveillée mais le président Kaboré est en détention. La résidence surveillée veut dire qu’on peut le garder chez lui à la maison (…)” a souligné Sakandé. Il a expliqué que Kaboré “n’étant pas privé de liberté du fait de la justice, le MPP exige par conséquent son élargissement immédiat et sans conditions” et invite également “tous les démocrates et patriotes épris de paix et de justice à se joindre à lui pour exiger (sa) libération”.