Barrages Coupe du monde-Zone Afrique : Le programme des matchs

Les choses sérieuses commencent dans les qualifications à la prochaine édition de la Coupe du monde Qatar 2022. Les 5 sélections qui représenteront l’Afrique dans cet évènement footballistique planétaire seront connues le 29 mars. Pour rappel, les matchs des barrages se dérouleront selon le programme suivant :

Barrages aller (Vendredi 25 mars) :

15h00 GMT: RD Congo – Maroc (Stade des Martyrs de Kinshasa)

17h00 GMT: Mali – Tunisie (Stade du 26 mars de Bamako)

17h00 GMT: ​Cameroun – Algérie (Stade Japoma de Douala)

19h30 GMT: Égypte – Sénégal (Stade International du Caire)

19h30 GMT: Ghana – Nigeria (Stade Baba Yara de Kumasi.)

Barrages retour (Mardi 29 mars) :

17h00 GMT: Sénégal – Égypte (Stade Olympique de Diamniadio)

17h00 GMT: Nigeria – Ghana (National Stadium d’Abuja)

19h30 GMT: Algérie – Cameroun (Stade Mustapha Tchaker de Blida)

19h30 GMT: Tunisie – Mali (Stade Hammadi Agrebi de Radès)

19h30 GMT: Maroc – RD Congo (Stade Mohamed V de Casablanca)

Il y a lieu de signaler que les barrages seront diffusés par la chaîne L’Equipe TV et sur le site et l’application de l’Equipe via L’Equipe Live. Par ailleurs, certains bouquets africains et européens se chargeront de diffuser ces grande affiches u football africain.

Source : Foot Africa