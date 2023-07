Ça chauffe chez Sonko ! un simple coup de fil met le feu à son domicile…

Ça devient très grave ! Le leader du Pastef est confronté en ce moment même à un gros dilemme chez lui à la cité Keur Gorgui. Comme dit l’adage, « le séjour dans l`eau ne transforme pas un tronc d`arbre en crocodile ». Ousmane Sonko a beau nier les faits de viol et de menace de mort sur Adji Sarr, la réalité le rattrapera toujours. « Le chaud lapin » a été pris en flagrant délit chez lui. Et depuis lors, c’est le feu au domicile du leader du Pastef. Et xibaaru va vous expliquer dans les détails comment le PROS a été cerné et mis en cause dans une affaire de séduction.

Président Ousmane Sonko (PROS) est un chaud lapin. Il multiplie les scènes de séduction, de drague et même de jambes en l’air. Il n’y a pas si longtemps, une rumeur lui attribuait une idylle avec une responsable de Yewwi Askan Wi, au teint clair, grande, belle et …divorcée. Et ce n’est pas tout. Il a eu aussi une petite amourette avec une étudiante patriote d’Europe qui faisait la navette. Et aujourd’hui, sans possibilité de voir ses conquêtes à l’extérieur, le PROS utilise les moyens de bord.

Privé de tous ses téléphones, le PROS utilisait l’un des téléphones d’une de ses épouses. Et c’est lui qui appelait ses amis, ses responsables de parti, ses avocats mais aussi ses conquêtes. C’est lui qui appelait, mais personne ne l’appelait. Mais un jour, le PROS reçoit un message d’une d’entre elles. Il oublie de l’effacer. Et le message tombe entre les mains du vrai proprio du téléphone, une de ses deux épouses.

Ce jour-là, l’homme balbutiait en disant que c’était une responsable de Pastef en Europe, plus précisément en…France. Madame n’a rien voulu comprendre. Il été bien secoué par madame qui ne veut plus rien entendre. Après cela, pour décompresser, notre chaud lapin est rentré dans une de ses chambres transformée en salle de gym. Les images qui circulent sur le net ont été faites juste après la dispute.

Chassez le galop, il revient toujours dans le naturel. Ousmane Sonko ne changera jamais. Il est réputé être un grand coureur de jupon. Le voilà qui s’engouffre dans une autre affaire où on parle à nouveau de sexe. Au moment où il appelle les jeunes dans la rue et cherche à déstabiliser le pays, il se la coule douce avec ses conquêtes, loin des regards indiscrets.

Il ne se gêne même pas d’utiliser le téléphone d’une de ses épouses pour appeler ses conquêtes ou échanger des SMS avec elle. Déjà qu’il nous revient que l’une de ses épouses avait failli abandonner le domicile conjugal après quelques révélations qui avaient été faites par Adji Sarr lors de l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté. La femme était tombée des nues après qu’Adji Sarr eut décrit la couleur du dessous qu’elle portait ce jour-là. Parce que disait-elle, la nuit du « crime », c’est Sonko lui-même qui le lui avait rapporté.

Cette épouse de Sonko n’a dû faire marche arrière et renoncer à quitter le domicile conjugal qu’après l’intervention de proches de la famille qui lui indiquaient que le moment n’était pas propice. Ousmane Sonko est récidiviste. Il aime mettre le feu partout. Si ce n’est dans les rues de Dakar, c’est dans sa propre maison. Il a provoqué le courroux d’une de ses épouses qui a découvert le fameux SMS sensuel envoyé sur son téléphone portable par l’une de ses conquêtes. Les explications qu’il a données à son épouse n’ont guère convaincu cette dernière qui connaît mieux que quiconque de quoi est capable son mari en matière de femme.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn