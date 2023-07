Côte d’Ivoire : des gendarmes armés extorquaient de l’argent sur les routes

Deux gendarmes et un agent des Eaux et Forêts ont été interpellés, le dimanche 23 juillet 2023, à Duekoué, après avoir extorqué de l’argent à des usagers de la route sous la menace de leurs armes.

Deux éléments de la gendarmerie nationale et un des Eaux et Forêts ont été interpellés, dans la nuit du dimanche 23 juillet 2023, sur une piste non loin de la station CL située à environ 100 mètres du corridor sur l’axe Duékoué-Daloa. Il s’agit des maréchaux des logis (MDL) C.S.N., âgé de 25 ans, en service à l’escadron de Toulepleu, D.J.K.F., âgé de 27 ans, en service à l’Escadron de Toulepleu et F.M., âgé de 28 ans, agent des Eaux et Forêts en service au poste de Gbapleu et domicilié au quartier Antenne de Duékoué.

Deux pistolets automatiques découverts sur les 2 gendarmes

Ces agents maintenaient 3 individus contre leur gré au cours de leur interpellation. Il a été trouvé sur le MDL C.S.N. un pistolet Jericho muni de 17 minutions et sur MDL D.J.K.F. un pistolet de marque Massada dont les numéros ont été sciés, muni de 11 minutions.

C’est un conducteur de tricycle qui a alerté les éléments forces de l’ordre désignés au corridor sur l’axe Duékoué-Dalao. Il leur a raconté a été dépossedé de son argent par 3 individus dont 2 en possession d’arme à feu sur la piste non loin de la station CL.

Ces actions coordonnées ont permis d’interpeller sans difficultés les deux gendarmes et l’agent des Eaux et Forêts

Les forces de l’ordre prennent cette information au sérieux et s’organisent en se scindant en deux groupes. L’un à bord d’un véhicule de police emprunte la piste du côté de la station tandis que l’autre à bord d’une motocyclette emprunte la voie de sortie située juste après le corridor. Ces actions coordonnées ont permis d’interpeller sans difficultés les deux gendarmes et l’agent des Eaux et Forêts, avant d’être conduits au poste de police.

Interrogés par les autorités, les deux gendarmes ont avoué qu’ils revenaient de Daloa après avoir passé un test professionnel. En entrant à Duekoué, l’un d’entre eux a décidé de s’éloigner pour se soulager, et c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à abuser de leur pouvoir en arrêtant et en extorquant de l’argent aux usagers de la route.

Un gendarme donne des réponses contradictoires sur la provenance du pistolet Massada

Quant à l’origine du pistolet Massada, qui ne fait pas partie de l’équipement standard de la gendarmerie nationale, MDL D.J.K.F. a donné des réponses contradictoires. Il a d’abord prétendu l’avoir acheté sur le marché noir à Bouaké, avant de changer d’histoire et de prétendre que son arme lui avait été envoyée d’Europe par sa sœur.

Les autorités prennent l’affaire au sérieux et ont remis les suspects à leurs unités respectives : le commandant de Compagnie de la gendarmerie et le chef de cantonnement des Eaux et Forêts de Duekoué. Une enquête approfondie devrait être menée pour déterminer les responsabilités de chacun et assurer que justice soit rendue.

Source Linfodrome