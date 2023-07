La «renaissance» de Pastef…Sonko fonce sur le Palais

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) refuse de se faire enterrer par la machine politique de Benno Bokk Yakaar. Ousmane Sonko et ses camarades tiennent bon malgré les nombreuses attaques de la mouvance présidentielle. A sept (7) mois de l’élection de 2024, les patriotes ont trouvé le moyen de se relancer dans la course. En attendant de trouver comment valider la candidature du PROS (Président Ousmane Sonko), Pastef fait focus sur le fauteuil du président Macky Sall.

Tel un phœnix, Ousmane Sonko renaît de ses cendres. Depuis 53 jours, il a été confiné chez lui. L’homme qui attirait des foules, était dans l’incapacité absolue de sortir de la Cité Keur Gorgui. Si Sonko s’est retrouvé dans une telle situation, c’est parce qu’il a voulu mettre la République à terre. Le maire de Ziguinchor s’était barricadé dans la zone Sud. S’en est suivi de violents affrontements entre forces de l’ordre et jeunes ziguinchorois. Se sentant pousser des ailes, il a fait cap sur Dakar pour terminer sa révolution à travers la caravane de la paix.

Mais c’était sans compter sur la détermination du ministère de l’Intérieur. La caravane de la paix n’a pas eu le temps de prendre son envol. Sonko est arrêté et conduit à Dakar sous bonne escorte. Depuis lors, son parti est à l’agonie. Les principales têtes de Pastef sont réduites au silence. Coupé de tout soutien et de tout le monde, Sonko s’est rabattu sur le net en multipliant les sorties. D’abord, il a commencé par sonner la mobilisation générale de ses troupes. Avant de changer littéralement de discours. Lors de sa dernière sortie, il a préféré fumer le calumet de la paix. Sonko s’est contenté d’appeler ses militants au calme.

Ce qui lui a valu sa petite victoire de ce 24 juillet 2023. En effet, les barrières tant contestées de la Cité Keur Gorgui sont levées depuis ce lundi matin. Une équipe de Xibaaru qui s’est déplacée sur place a pu constater que l’impressionnant dispositif policier est levé. Désormais, tout le monde peut entrer et sortir de cette cité, jadis, bunkerisée sans entrave. La remarque à faire est que Sonko a été « libéré » par les autorités. Et non par ses partisans. Toutes leurs tentatives de lever le blocus ont échoué. D’ailleurs, les patriotes ne devraient même pas jubiler car ils ont lamentablement échoué.

Mais cette levée de barrière relance Sonko dans la course présidentielle. Dorénavant, il a les mains libres pour préparer sa candidature ou celle d’un potentiel remplaçant au cas où ses déboires judiciaires l’écartent de la course présidentielle. Car faut oser le dire, les condamnations du leader de Pastef compromettent ses chances pour 2024. Il a besoin d’un grand miracle pour être candidat.

L’autre prouesse de Pastef est d’ordre financier. Depuis que Kopar Express a eu des problèmes avec l’Etat, les patriotes sont sur la dèche. Ils ont tout fait pour se rattraper et constituer un butin de guerre. Et faut dire qu’ils ont réussi leur coup. La vente de bracelets s’est révélée plus que fructueuse. Si on en croit Bentaleb Sow, le parti a vendu 400.000 «Bracelets de la liberté» ce qui leur fait 400 millions de F CFA dans leur caisse. Cet argent va contribuer à financer leur campagne.

Lors du Nemekou Tour, Pastef avait déjà réussi à collecter 333 millions pour le PROS. En somme, Sonko et son parti sont prêts du milliard car les opérations de ventes de bracelets se poursuivent. Contrairement à Kopar Express, l’Etat n’a aucun moyen d’arrêter cette nouvelle source de revenus des patriotes. D’ici quelques jours, ils auront un butin de guerre qui leur permettra de rivaliser avec Benno Bokk Yakaar. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour le parti au pouvoir. Pastef dans la course pour 2024 va leur causer de sérieux problèmes.

Ainsi, Ousmane Sonko et son parti foncent sur le Palais. Les patriotes veulent coûte que coûte déboulonner Macky Sall. Une opération qui est loin d’être aussi facile. Car le maire de Ziguinchor n’est toujours pas assuré qu’il sera de la partie. Et s’il ne choisit pas un remplaçant, il va entraîner son parti dans sa chute. Mais cela ne devrait pas pousser le champion du « Macky » à se croire hors de portée. Pastef est un phœnix tant qu’il sera debout, il peut rebondir à tout moment.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru