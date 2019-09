Ça chauffe sur Mimi Touré…Des jeunes du Saloum veulent

Les jeunes de «Suxaali Sine Saloum» promettent l’enfer à Mimi….

Ça vole vraiment bas entre les partisans d’Aminata Touré dite Mimi et ceux de l’ancien député libéral, El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué. Après la sortie d’un proche de la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), taxant l’ancien parlementaire de « maître-chanteur désargenté » (cf. Le maître-chanteur désargenté de Latmingué a encore parlé), la réplique ne s’est pas fait attendre. Selon Kéba Cissé qui porte la parole des jeunes du mouvement d’El Hadji Malick Gueye, « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », « La dernière sortie du sieur Cheikh Ndiaye, désigné comme un missionnaire de la Présidente du CESE, Madame Aminata Touré, le rapetisse davantage. Nous refusons de s’attarder sur cet inconnu en panne sèche de réputation et de bastion politique digne de ce nom. Voilà un lèche-cul, adepte de la courtisanerie et de la flagornerie qui pense pouvoir entrer dans les grâces de sa maîtresse par l’usage indécent de vocables au-dessous de la ceinture. Nous lui disons de cesser ces insanités sinon… », menace-t-il. Le jeune responsable de « Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », d’envenimer : Contrairement à ce jeune mal poli, en l’occurrence, Cheikh Ndiaye, notre mentor politique El Hadji Malick Gueye a des titres de gloire à son actif. Il est un politicien rompu à la tâche pour avoir été Conseiller du Président Wade pour le Moyen Orient et le Proche Orient, Député à l’Assemblée Nationale, Président de la Fédération Départementale PDS de Kaolack, membre du Comité Directeur du PDS pour ne citer que ces titres-là. C’est lui qui a donné du courage à Mimi lors qu’elle s’apprêtait à venir militer dans le Saloum et, notamment, à Kaolack. L’ancienne PM connaît bien ses capacités, sa compétence et son leadership incontestable. Malick Gueye n’a de cesse de montrer sa fidélité et son soutien indéfectible envers le Président Macky. Il a eu à participé de manière spectaculaire à sa réélection en 2019. On connaît beaucoup de choses. Cette dame et ouailles ont alors intérêt à se taire et à se terrer », ont-ils dit avec un ton menaçant.