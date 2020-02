Ça commence à chauffer entre le Ps et l’Apr

Le moins que l’on puisse dire est qu’il y a un malaise insidieux entre le Ps et son allié. Hier tout au long de la journée, Mor Faye, ancien responsable des étudiants socialistes, a exprimé son courroux sur sa page facebook. Il demande d’abord que le compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar soit revu et dénonce le fait que les ministres des alliés n’aient pas le loisir de choisir leurs directeurs généraux. Des sorties qui risquent de faire des émules les jours à venir d’autant plus ni le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam encore moins Alioune Ndoye n’ont eu les coudées suffisamment franches pour se choisir leurs directeurs. D’ailleurs, Mor Faye en a profité pour agiter l’idée d’une candidature du Ps en 2014. C’est donc parti pour le clash ..