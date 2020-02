Cour des Comptes…les prochains rapports en octobre

Mamadou Faye, premier président Cour des comptes : « Les rapports de 2018 et 2019 seront publiés au plus tard au mois d’octobre prochain »

La Cour des comptes va publier au plus tard au mois d’octobre prochain les rapports annuels de 2018 et 2019, a indiqué samedi le premier président Mamadou Faye.

« A la suite de demandes, nous avons décidé de publier les rapports dans les brefs délais. Les rapports de 2018 et 2019 seront publiés au plus tard au mois d’octobre prochain. Pour les rapports, il y a l’adoption et la publication. Nous sommes obligés de respecter les procédures d’adoption des rapports », a déclaré le premier président Mamadou Faye, en conférence de presse.

Assurer une publication des rapports de la Cour des comptes à bonne date. Telle est la nouvelle priorité qu’entend inscrire autour de son action le premier de la Cour des comptes. « On ne parlera plus de retard. Nous avons pris des dispositions fermes pour qu’il n’ait plus retard », a rassuré Mamadou Faye.

« Je vous assure que beaucoup de choses vont changer surtout dans les autorisations budgétaires. La Cour des comptes est très efficace, malgré l’effectif que nous avons. Nous sommes sept magistrats », a-t-il ajouté.