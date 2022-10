Cambriolages et viols : Des malfaiteurs dictent leur loi dans la banlieue

Le laxisme des autorités étatiques et la démission des parents sur l’éducation de leurs enfants constituent un frein au développement de notre chère Afrique, le Sénégal en particulier. De nos jours, la délinquance juvénile prend de plus en plus une ampleur. Ce sont des gamins qui s’adonnent au gangstérisme et hantent le sommeil des populations. Ce qui s’est passé à Yeumbeul vendredi nuit est digne d’un film hollywoodien. Une bande de 8 malfaiteurs ont attaqué la maison d’un technicien pour voler 50 téléphones portables et une somme de 200 000 F CFA avant de violer dans le même coin et à tour de rôle une fille qui était venue dans ce quartier pour une fête traditionnelle.

Écoutez son récit glaçant.