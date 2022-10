Dégradation de l’Etat de droit : Les inquiétudes du juge Kandji sur l’avenir Sénégal

Vu la multiplication des coups d’État notés dans la sous-région, les violences physiques et verbales en politique et à l’école, Demba Kandji craint le pire pour le Sénégal. Dans les colonnes du journal « L’AS », le médiateur de la République pousse un cri de cœur et plaide.

« Si aujourd’hui notre société est menacée par autant de violence, c’est parce que la violence est en train de prendre le pas sur la réflexion, l’échange, le dialogue et même sur le respect mutuel », dit-il. Selon le magistrat, l’avenir du pays est alarmant. Parce que, « la violence verbale et physique qui s’installe entre nous et nos autres citoyens à travers les réseaux sociaux , risque de dégrader l’Etat de droit».

Pessimiste, l’ancien premier président de la cour d’appel de Dakar appelle la population à la fraternité et à la conscientisation car tous actes posés pourraient avoir des conséquences néfastes pour le pays.