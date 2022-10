PS : Serigne Mbaye Thiam accusé de haute trahison

« En déclarant qu’il se lance d’emblée pour la succession de notre défunt SG au poste de Secrétaire général élu du Ps, notre camarade Serigne Mbaye Thiam vient dans le contexte politique actuel et interne au Parti Socialiste, de poser un acte de haute trahison envers notre Secrétaire Générale la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye », lit-on dans un communiqué.

Le document de poursuivre : « Malade hospitalisée et en convalescence, la SG du Ps ne mérite pas ce coup de poignard dans le dos, venant d’un Camarade de Parti qui a tout obtenu du Ps, sans rien donner en retour. Cependant, Il est clair et évident qu’au regard du mode d’organisation et de fonctionnement du Parti socialiste et en vertu de ses dispositions statutaires et réglementaires, notre camarade Serigne Mbaye Thiam se trouve être dans l’obligation de démissionner de ses fonctions de Secrétaire national chargé des Élections du Ps, de Président de la commission électorale nationale et de co-président de la commission de vente des cartes et de supervision des renouvellements des instances de notre Parti ».

« La démission de notre Camarade Serigne Mbaye Thiam candidat déclaré pour la succession de notre défunt SG est plus qu’une obligation morale voire éthique mais surtout politique dans la mesure où en tant que responsable contesté à tous les niveaux de nos instances, il ne peut en aucun cas être juge et partie dans le processus transparent sincère et démocratique des primaires conduisant à l’élection du Secrétaire général du Parti socialiste par les Commissions administratives des Coordinations dont les renouvellements dépendent des commissions qu’il Président », conclut la note.