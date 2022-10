Mamadou Diallo : « Mimi Touré, cette dame de conviction, ne se laissera pas faire »

YONOU NON YOKOUTE : VISION STERILE…Par Mamadou Diallo

On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Quand on est dans un pays où la famille et le copinage font légion, la médiocrité surplombe la méritocratie. Depuis 2012 toute orientation initiée par le président n’était que du saupoudrage soutenu par une politique de slogans faisant croire au peuple des croissances économiques utopiques se basant sur des emprunts.

Le mensonge, la calomnie et la trahison sont les matières premières de la politique sénégalaise. A toute chose malheur est bon. Avec des calculs politiciens, plongeant le pays dans une campagne électorale permanente, vos performances désastreuses des deux élections montrent le sentiment du peuple envers vous.

Président, sortez nous du joug néocolonial ou vous et vos sbires ont mis le pays .Les entreprises franco-turco-chinoises tiennent notre tissus industriel ne laissant que la sous-traitance au privé national

Un pays ou sa téléphonie et la distribution de son eau restent la chasse gardée des étrangers peut-il sauvegarder sa souveraineté ?

Prenons garde attention ; des rumeurs circulent sur l’éventualité du bradage de la Senelec

Pendant dix bonnes années les priorités du président se limitaient à des infrastructures basées sur du paraitre mettant notre agriculture et nos industries dans une léthargie totale.

Une politique sociale basée sur la politique de la main tendue avec des bourses familiales et des sommes d’argent octroyées à des ménages créant une dépendance, président vous êtes élu pour inverser la tendance mais non nous appauvrir.

La santé ; nos hôpitaux et nos cases de santé sont toujours secoués par des scandales répétitifs dus par un manque criard de matériels et de personnels

La pêche, fleuron jadis de notre économie se trouve entre les mains des européens et des chinois laissant toute une corporation à l’agonie ce vide crée une pauvreté galopante dans nos cités et poussant nos braves pêcheurs à devenir des migrants et des passeurs.

Le secteur de l’agriculture est aussi en péril .Président ou en est l’autosuffisance en riz promise en 2017 ou c’était juste un slogan dont ton gouvernement est champion en la matière .Par votre orgueil et votre manque de savoir de la continuité de l’état vous aviez déconstruit le développement de notre agriculture. Initié par votre prédécesseur le président Wade en enterrant l’Anida et notre fameuse Gouana qui ne demandaient que des corrections techniques pouvant faire basculer notre agriculture vers l’autosuffisance de toutes nos filières agricoles.

Président, votre politique de revanche envers vos frères libéraux vous a aveuglé pendant dix années et le pays est dans cette impasse.

Monsieur le président, est ce que nous pouvons encore croire à vos promesses sur la stabilité des prix de denrées alimentaires et du loyer?

Président comment pouvez-vous combattre le chômage dans un pays où le secteur privé est chancelant dont la durée de vie de nos sociétés ne dépasse guère quatre années ?

Votre gouvernement se tourne vers l’entreprenariat des jeunes pour la lutte contre le chômage, cela demande une volonté politique sur le plan humain et matériel à savoir des entrepôts de stockages et des débouchés pour l’écoulement des productions et faire une large communication sur le consommé local. L’exemple peut être pris sur nos artisans

Président vous seul pouvez redonner espoir à nos artisans, freinez l’importation des matériaux et mobiliers de bureaux destinés à la présidence, aux ministères et aux agences pour les attribuer à nos artisans.

Président : est-ce que vous connaissiez la définition de reconnaissance ? Tous les actes posés incitent à la demande de cette question des exemples nourrissent notre quotidien avec l’avènement de la famille Wade et du cas Aminata Touré

Président méfiez-vous de l’eau qui dort !!!! Mme Aminata, cette dame de conviction ne se laissera pas faire. Aucune épée de Damoclès ne surplombe sa tête. Cette traîtrise de trop dont elle a été victime doit nous pousser à l’appuyer dans sa marche vers les présidentielles de 2024. Certes, madame la route ne sera pas facile le devenir du Sénégal nouveau repose sur vous, ne vous cloitrer pas à Dakar pour les suivre dans les futilités du berger à la bergère dont le président et ces courtisans sont champions. Le moment est venu d’accélérer la cadence

Pour l’amnistie comparons ce qui est comparable et Nafi Diallo a eu bien raison d’exiger au nom du PDS la révision du procès contrairement à Khalifa Sall qui son procès c’est passé dans les règles ou l’escroquerie ne peut être écartée du verdict à cause des pièces justificatives

Mamadou Diallo Poulo Dierry