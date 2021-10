Cameroun : le maire violeur condamné à 1 an de prison…seulement

Au Cameroun, un maire condamné à un an de prison pour atteintes sexuelles sur mineure

Les élus locaux du Cameroun se dont plus en plus nombreux à être cités dans des affaires de mœurs. A Moungo département situé dans la région du Littoral, le quatrième adjoint au maire, le nommé Tchuente est condamné à un (1) an de prison ferme pour atteintes sexuelles sur mineure par le tribunal de grande instance de la localité. Un mandat de dépôt a été délivré pour sa détention en prison, apprend CamerounWeb.

Avant l’adjoint au maire de Moungo, le maire de Yaoundé 1er aussi est accusé pour des faits similaires.

Les faits

Fin juillet 2020 la victime Manga Ariane s’est rendue à la mairie de Yaoundé 1 pour un entretien à la demande du maire Abouna Jean Marie.

Une fois arrivée, elle sera invitée dans le bureau de monsieur le maire qui tout de suite va la couvrir de compliments et l’inviter prendre un verre. Ce à quoi Manga Ariane va gentiment et poliment refuser comme indiqué…

Mais le prédateur déterminé va insister à coup de paroles mielleuse et de promesses réussissant à convaincre ainsi sa proie qui après avoir consommé cette boisson, va sombrer dans un profond sommeil jusqu’à ce qu’elle se réveille plus tard totalement nue et un liquide s’écoulant de son sexe…Lire la suite ici