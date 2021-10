Fossile : les restes d’un scorpion plus grand qu’un Homme découverts

Ce sont des géologues allemands qui ont fait cette impressionnante découverte d’un scorpion géant.

Non, ce n’est pas le scénario d’un cross-over entre Jurassic Park et Le Choc des Titans, dans lequel Persée, incarné à l’époque par Harry Hamlin, affronterait des scorpions géants ramenés à la vie dans un parc d’attractions créé par le Dr Hammond.

Mais c’est bien la preuve que notre chère Planète bleue a regorgé de créatures étranges avant notre ère. Il y a 230 millions d’années, la Terre était peuplée de dinosaures. Et bien avant ça, il y a environ 400 millions d’années, il y avait des scorpions géants. Explications.

Une équipe de géologues derrière la découverte

Fait surprenant : cette découverte n’a pas été faite par des archéologues, mais par des géologues, comme le rapporte RFI. À son origine, une pierre retrouvée dans le fond de la mer en Allemagne. Mais elle ne devait pas révéler autant de secrets.

Lorsque les géologues la scindent en deux, il découvrent le fossile d’une pince de scorpion. Cette dernière mesure environ 46 centimètres et est rapidement identifiée comme appartenant au Jaekolopterus rhenaniae. Un véritable monstre qui a dû faire de nombreuses victimes il y a environ 400 millions d’années.

Un gigantesque monstre marin

Que les anxieux se rassurent, si cette bête revenait à la vie aujourd’hui, elle ne nous embêterait pas sur la terre ferme, il s’agit d’un scorpion marin. Mais sa taille imposante risque de faire passer les envies de baignade.

À en croire les dimensions de la pince retrouvée, environ 46 centimètres pour rappel, le Jaekolopterus rhenaniae devait mesurer autour de deux mètres et demi. Un énorme scorpion bien plus grand que les humains, qui semait la terreur autant dans les mers que les rivières, selon les découvertes des géologues. Sa carrure imposante serait justifiée par « un taux d’oxygène particulièrement élevé dans l’atmosphère à cette époque là, mais aussi, probablement, dans le contexte de l’évolution, lié à une sorte de course aux armements entre ces prédateurs et leur proies, les premiers poissons dotés de carapace », expliquent les scientifiques.

Et si certains ont des envies de voyage dans le temps à cette période, on leur rappelle qu'en plus de scorpions marins géants, il y avait aussi des mille-pattes, des