La terrible proposition de Macky pour faire gagner Mansour Faye à…Saint-Louis

Macky Sall est un professionnel de la politique. S’il était un militaire, il aurait été un sniper (tireur d’élite) qui ne rate jamais sa cible. Avec les élections Locales et les tiraillements des responsables sur le choix des « têtes de liste », il faut du tact pour remettre de l’ordre dans les rangs sans diviser le parti. Et Macky Sall a trouvé une astuce de maître pour faire rempiler son beau-frère à la mairie de la vieille cité de Saint-Louis. Mais pour cela, il a dû faire une proposition…Mary Teuw Niane.

La « Famille » de Macky Sall ne veut pas lâcher la ville de Saint-Louis. Ou du moins sa belle -famille qui considérerait un départ de la tête de la mairie de Mansour Faye comme un véritable affront. Et une défaite du maire sortant serait une humiliation pour la famille Faye. C’est pour cela que le président Macky Sall veut éviter le déluge du côté de Saint-Louis en mettant tout en œuvre pour permettre à Mansour Faye de rempiler le 23 janvier 2022…

Mais pour y arriver, le président de la république devra tout faire pour éviter l’affrontement Mansour Faye-Mary Teuw Niane. L’ancien ministre, contre vents et marées, a déclaré sa candidature à la mairie de la ville tricentenaire. Et l’ancien ministre, face à Mansour Faye, garde toute ses chances pour être le prochain édile de la ville. Mais selon nos sources, le président Macky Sall est en train de négocier avec Mary Teuw Niane et plusieurs autres responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar de la ville.

Lors d’une émission sur les ondes de «Zik Fm» le vendredi 5 juin, l’ancien ministre de l’enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, par ailleurs responsable APR de Bango déclarait ce qui suit : « Ma candidature à la mairie de Saint-Louis est irrévocable. Ma conviction est que les élections locales appartiennent aux populations. Donc le choix du maire de Saint Louis est du ressort des Saint-Louisiennes et des Saint-Louisiens. Ça ne relève pas du président de la République à mon niveau »

Cette détermination de Mary Teuw Niane a fait perdre les pédales au maire sortant, Mansour Faye qui a besoin de l’unité du parti autour de sa personne pour être réélu. Mais nos sources sont formelles, les responsables de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar qui attendent toujours les directives du Parti sont divisés. Certains pour suivre Mansour Faye et d’autres pour soutenir Mary Teuw Niane. Mais notre source fait aussi état de l’intervention directe du Patron…Macky Sall.

Macky Sall veut faire réélire son beau-frère et pour cela il doit écarter Mary Teuw Niane, pacifiquement pour ne pas créer le tollé. Et des négociations seraient en cours pour faire renoncer à Mary Teuw Niane sa candidature. Selon notre source, l’ancien ministre se serait vu promettre un poste au niveau du gouvernement. Mary Teuw Niane pourrait revenir sur la table du conseil des ministres avec un poste de…ministre d’état.

Va-t-il accepter ou non ? Selon l’entourage de l’ancien ministre, « rien ne pourra détourner Mary Teuw Niane de son engagement direct pour la ville de Saint-Louis et que par conséquent même un triple poste de ministre d’état ne lui ferait abandonner sa candidature pour la mairie de Ndar ». L’entourage de Mansour Faye, quant à elle, se dit confiant et avance un possible retour dans les rangs de de l’APR de l’ancien ministre, Mary Teuw Niane.

