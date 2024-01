Cameroun : macabre découverte à Bamenda…un cadavre retrouvé

La communauté du quartier New Road à Bamenda III, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, est encore sous le choc après la découverte d’un cadavre dans leur quartier.

Le mercredi 17 janvier, le corps d’une jeune femme a été identifié dans une ferme voisine du quartier New Road.

Selon des témoins oculaires, la jeune femme, dont l’identité reste inconnue, aurait une vingtaine d’années. Les habitants de la région pensent qu’elle pourrait être une victime des tirs de dimanche dernier.

Alertées, les autorités du conseil de Bamenda III, accompagnées des forces de sécurité, se sont rendues sur les lieux pour mener des enquêtes et récupérer le corps.

Les habitants de Bamenda rapportent qu’au cours de la nuit du dimanche 14 au lundi, des coups de feu répétés ont retenti dans le quartier New Road, et une voiture a été incendiée. Ils ont confié à CNA qu’ils n’ont pas pu déterminer qui était à l’origine de ces tirs.

La découverte macabre a jeté la consternation parmi les habitants de New Road, qui réclament des réponses aux autorités concernées. Les circonstances entourant la mort de la jeune femme demeurent floues, et la communauté attend des éclaircissements sur cet événement tragique. La police et les autorités locales ont intensifié leurs efforts pour comprendre les circonstances de cette mort troublante et apporter des réponses à une communauté encore sous le choc.

