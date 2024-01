Le Palais ne dit pas non au report de la présidentielle…la preuve par les signes

C’est la plus grande surprise de 2024. L’élection présidentielle aura-t-elle lieu ce 25 février 2025 ? Ou aurions-nous droit à une ruse de politiciens pour couronner le ballet de surprises auquel on assiste depuis 2019. De bruits de couloirs, le report de cette élection devient une réalité audible à nos oreilles. Et cette réalité prend forme. Les jeux des politiciens n’ont aucune limite. Ils peuvent mettre à l’écart le plus grand favori d’une élection et sortir du trou un candidat déjà écarté. C’est ce qui arrive au Sénégal à l’approche de l’élection avec un grand acteur nommé…Macky Sall.

Va-t-on assister à une élection présidentielle sans Macky Sall ? Cela, c’est une réalité. Macky Sall, quelle que soit la date à laquelle se tiendra l’élection, ne peut être de la course. Seulement, d’intenses manœuvres ont lieu au lieu au Palais en ce moment. Et la présidentielle se tiendra-t-elle le 25 février 2024 ? Ce n’est pas trop sûr avec les signaux qui nous proviennent du Palais depuis ces derniers jours.

Selon des sources, ces signes entendus successivement deux fois de suite, les mercredi et jeudi, nous montrent le chemin du report de la présidentielle à une date ultérieure. En effet, au niveau du Palais de la République, l’hypothèse d’un report de l’élection présidentielle de février 2024 pourrait être envisageable. Le tableau flou d’un report a été retouché par les restaurateurs d’œuvres d’art du Palais.

Deux proches du président Macky Sall qui sont dans le cercle du Palais, ont émis des avis, l’un en faveur de discussions inévitables avec l’opposition pour une présidentielle à la date initialement retenue et l’autre pour un dialogue en profondeur avec l’opposition pour une élection inclusive. C’est comme qui dirait, qu’ils sont des éclaireurs envoyés par le Palais afin d’envoyer des ballons de sonde. C’est dire qu’il y a lieu de s’attendre à certaines manœuvres.

Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme et porte-parole officieux de Macky Sall pour les besognes « secrètes » s’est fait entendre le mercredi dans les quotidiens qu’il est favorable aux discussions avec l’opposition. Il est convaincu que le Président ne sera pas sourd aux doléances de cette opposition.

« Des discussions sont inévitables pour trouver des solutions à ces problèmes. Je demeure convaincu que le Président de la République tel que (l’opposition) l’a dit dans leur courrier est la clé de voûte des institutions. Il ne peut pas ne pas être sensible à ce problème… » Mame Mbaye Niang ne se voile jamais quand il s’agit de faire certaines sorties. S’il fait certaines déclarations surtout en ce moment crucial, c’est parce qu’il bénéficie d’une onction du Palais.

A sa suite Maodo Malick Mbaye sur le plateau de Infos Matin de TFM s’est dit favorable à « un dialogue profond avec l’opposition pour une élection inclusive ». Maodo Malick Mbaye a obtenu des privilèges grâce à Macky Sall. Si ce n’était le Chef de l’Etat, jamais il n’aurait connu une telle ascension sociale. Malgré les défaites successives de Benno Bokk Yaakaar aux dernières élections passées à Thiès, il a toujours bénéficié de la confiance du Chef de l’Etat Macky Sall.

Maodo Malick Mbaye a livré sa position. Tout le monde sait qu’il n’ose pas contrarier le Président de la République Macky Sall surtout s’il s’agit d’une question aussi importante que celle de l’heure. En tout cas, ces différentes sorties sont la preuve qu’au Palais de la République, on n’écarte aucune hypothèse à propos de l’élection présidentielle. S’il faut organiser une élection présidentielle en y incluant le dialogue avec l’opposition, le Palais pourrait ne pas être contre.

Or, tout le monde sait qu’en engageant un autre dialogue avec l’opposition, cela passera obligatoirement par le report de la présidentielle du 25 février 2024. Voilà pourquoi, une telle hypothèse est désormais plus qu’envisageable.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn