Le mensonge flagrant de Pastef…une habitude pour Sonko et Cie

Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont un véritable problème avec la vérité. Il ne se passe plus un seul jour sans que Ousmane Sonko ou ses « Pastefiens » se noient dans leurs mensonges. En tentant de se démarquer des quarante-quatre (44) candidats recalés par le Conseil constitutionnel, le maire de Ziguinchor vient de révéler un gros mensonge au sein de ce parti dissous. Mais les mensonges venant des patriotes, beaucoup de sénégalais commencent à s’y habituer.

Une lettre écrite par les 44 candidats recalés au contrôle de parrainage et adressée au Président Macky Sall circule depuis ce mercredi matin sur les réseaux sociaux. Dans la missive, il est fait état d’une sollicitation de ces derniers auprès du chef de l’Etat pour qu’il intervienne dans le processus électoral en cours. Ousmane Sonko de Pastef dont le nom a été mentionné parmi les candidats signataires, nie toute implication. Le candidat de la coalition Sonko 2024 tient à démentir « toute implication dans cette initiative ». « Sous réserve de l’authenticité de ce document, le Président Ousmane Sonko tient à démentir toute implication dans cette initiative, dont il n’a jamais été informé », a-t-il fait savoir dans son communiqué.

Cette position du maire de Ziguinchor est confirmée par El Malick Ndiaye de Pastef. Invitée dans une télé de la place, le chargé de la communication du parti dissous a abondé dans le même sens que son leader. Regardez la vidéo…

Mais les patriotes de Pastef n’ont pas dit toute la vérité. Le maire de Ziguinchor était bel et bien représenté lors de la réunion au cours de laquelle il a été décidé d’écrire cette correspondance. L’ex Pastef a été représenté par le directeur de l’Ecole du Parti, Moustapha Sarré. Ce dernier a même signé la résolution qui a été prise. Selon lui, il n’a pas eu le temps de prévenir son patron. Chose impossible. Il ne peut prendre une telle décision sans aucune garantie.

C’est comme si Ousmane Sonko pouvait être tenu dans l’ignorance de ce que Moustapha Sarré entreprendrait. Ce qui pousse à affirmer qu’il y a dans cette affaire, une volonté manifeste de manipulation au détriment de l’opinion. Pire, cette déclaration de Moustapha Sarré, document à l’appui, dément El Malick Ndiaye. Faut dire que les leaders de ce parti ont habitué les sénégalais au mensonge.

C’était le même scénario avec le dialogue national initié par le président Macky Sall. Le patriotes en chef avait juré n’avoir pas été au courant du processus entamé par Barthélémy Dias pour rencontrer Macky Sall. Ce qui était un gros mensonge si on en croit Barthélémy Dias qui avait fait une sortie pour démentir son«domou ndèye (frère utérin)».

« Si ! Ousmane Sonko a été informé en amont et en aval. Je n’ai jamais été déloyal. Je pense qu’un responsable doit savoir garder un secret. Mais Ousmane sait que si c’était le juge de Pastef, cette amende de 200 millions n’aurait pas eu lieu. Je ne vois pas pourquoi tout cet acharnement sur nous. Nous sommes assez courageux pour nous défendre. J’ai fait trois mandat à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, aussi je suis passé par l’Assemblée nationale et actuellement je suis maire de Dakar », avait déclaré Barthélémy Dias. Et pourtant Sonko avait juré la veille ne pas être au courant de ce processus.

C’est ce même Ousmane Sonko qu’on accuse aujourd’hui de dialoguer en douce, par le biais de certains acteurs de la société civile, pour se sortir de cette situation. Et s’il n’y avait pas eu l’affaire Sweet Beauté, les sénégalais ne verraient jamais le véritable visage de certains patriotes. Dès l’éclatement de cette affaire, Sonko et les siens avaient juré que le leader de l’opposition radicale n’avait pas mis les pieds dans ce salon de massage. En pleine conférence de presse, le maire de Ziguinchor revient sur sa parole et avoue être allé dans cet endroit pour «soigner son mal de dos».

Ce sont ces menteurs de Pastef qui, aujourd’hui, se transforment en donneurs de leçon. Si les membres de ce parti espèrent arriver au pouvoir par le mensonge, ils se trompent lourdement. Le double jeu ne passe plus chez les sénégalais. Ces derniers ont démasqué Ousmane Sonko. Cet homme est l’incarnation vivante de la mythomanie. Comment un tel leader peut-il valoir mieux que ceux qu’il combat ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru