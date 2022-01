Cameroun : une empoisonneuse arrêtée passe…aux aveux

DERNIERE MINUTE : la jeune fille suspectée d’avoir empoisonné sa copine est arrêtée, voici ses aveux

L’affaire avait ému plus d’un

La fille suspecté a été arrêtée

Elle passe aux aveux

L’affaire d’empoisonnement d’une jeune fille à Yaoundé connaît un nouveau rebondissement. En effet, Camerounweb révélait que la dénommée Ndebi Yousseu Jenny Yemimah, élève âgée de 19 ans et habitant le quartier Nkolbissong à Yaoundé est soupçonnée d’avoir empoissonné sa copine, Thérèse Ngo Ebog, âgée de 22 ans à son domicile à Mvog-Beti à Yaoundé. L’accusée vient d’être appréhendée par la Gendarmerie nationale

« En effet selon certains témoignages reçus par camerounweb.com, Jenny et allée rendre visite à sa copine Thérèse chez elle au quartier Mvog-Beti dans l’arrondissement de Yaoundè 6. C’est une fois chez sa copine qu’elle aurait profité pour lui administrer du poison. Une source rapporte qu’elle s’y est rendue avec des biscuits et du yaourt qu’elle a offert à Thérèse et que c’est après consommation qu’elle est passé de vie à trépas. Une autre fait savoir que Jenny a injecté sa copine et c’est après cette injection que le pire est arrivé »

« Une histoire rocambolesque digne d’un film Nigerian secouait les réseaux sociaux il y’a de cela quelques jours. Une fille (à gauche de l’image) invitait sa copine (ici à droite) à la maison pour y passer du temps. Au cours de cette visite l’invitée va dissimuler du poison dans le repas avant de partir emportant avec elle le téléphone de sa victime. VOMISSANT du sang, elle rendra l’âme dans un hôpital de la capitale. Arrêtée ce jour l’un des enquêteurs au SED lui posera cette question

-Pourquoi as-tu tué ta copine ?

Je vous retranscris mot par mot sa réponse :

» Quand je marchais avec elle c’est toujours elle que les garçons regardaient… Je ne sais pas ce qu’elle avait de plus que moi… Un jour un garçon lui a donné le IPhone… Elle c’est qui pour qu’à chaque fois elle a toutes ces choses et moi rien ? » Donc en conclusion elle a tué sa copine par jalousie et par convoitise vu qu’après son forfait elle a volé le IPhone offert par ce garçon », a rapporté le lanceur d’alerte N’zui Manto…Lire la suite ici