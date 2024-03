Campagne : Amadou Ba tend la main à Boun Abdallah Dionne

Le passage de la caravane de Benno Bokk Yaakaar dans la localité de le département de Gossas (Fatick) a été le prétexte idéal pour Amadou Bâ, de tenter de rallier à sa coalition un autre gros poisson, par ailleurs candidat à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 ; Boun Abdallah Dionne.

Sur les terres de l’ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, natif de Gossas, Amadou Bâ lui a rendu un vibrant hommage. Il a déclaré : «Je profite de mon passage à Gossas pour saluer un de ses dignes fils, Mahamad Boun Abdallah Dionne ! ». À la suite de cela, il a exprimé son envie de retrouver son ancien allié à ses côtés : « Normalement, il devait être avec nous en cette période de campagne électorale. C’est un ami et une vieille connaissance. Jusqu’à présent, au moment où je vous parle, je lui tends la main afin qu’il vienne me rejoindre et que nous construisions ensemble le Sénégal », a déclaré le candidat sur Dakaractu.