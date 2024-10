Campagne législatives : Bamba Tall appelle à voter la coalition Senegaal Kese

ELHADJI BAMBA TALL, tête de liste du département de Pikine, Coalition SENEGAAL KESE

POURQUOI VOTER POUR MOI ?

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le 17 novembre 2024, vous avez le pouvoir de choisir une nouvelle direction pour notre cher pays. À l’Assemblée nationale, votre député doit être bien plus qu’un simple représentant. Il est votre voix et celle de notre communauté. Aujourd’hui, nous avons besoin d’une Assemblée qui ne soit ni une chambre d’enregistrement ni un espace de compromis stérile, mais une institution forte et engagée pour le peuple.

MON RÔLE : DÉFENDRE NOS DROITS, PROTÉGER NOS VALEURS

En tant que député, je m’engage à porter vos préoccupations, vos défis et vos aspirations à l’échelle nationale. Mon objectif ? Que chaque décision, chaque loi votée, soit en accord avec l’intérêt du peuple et la justice pour tous. Nos priorités seront la transparence, la compétence et le respect des valeurs démocratiques.

MES ENGAGEMENTS POUR UNE ASSEMBLÉE FORTE ET INDÉPENDANTE

1. Contrôle et évaluation de l’action gouvernementale

Je travaillerai pour que l’Assemblée nationale assume pleinement son rôle de contre-pouvoir. Une opposition parlementaire citoyenne et forte est la meilleure garantie pour un Sénégal plus démocratique et équitable.

2. Réforme pour des institutions indépendantes

Je porterai des réformes pour éviter le blocage des institutions, en garantissant que leur fonctionnement soit indépendant du pouvoir exécutif, car une démocratie forte repose sur une séparation des pouvoirs réelle et respectée.

3. Abrogation de la loi d’amnistie

La loi d’amnistie adoptée en mars 2024 est une atteinte à la justice et une barrière pour les familles de nos concitoyens qui méritent de connaître la vérité. En l’abrogeant, je m’assurerai que la justice suive son cours sans entraves.

4. Protection de nos entreprises et de nos emplois

Je me battrai pour lutter contre la contrefaçon et encourager la production locale, car le développement de nos entreprises est la clé d’une économie prospère et inclusive.

5. Création de foires mensuelles de l’emploi dans chaque région

Pour faciliter l’accès à l’emploi, nous organiserons des foires mensuelles où les entreprises, banques et agences de formation rencontreront les chercheurs d’emploi et les porteurs de projets pour ouvrir de nouvelles opportunités de travail.

UNE NOUVELLE ESPÉRANCE POUR LE SÉNÉGAL

Ensemble, construisons un Sénégal où chaque voix compte, où chaque institution fonctionne en toute transparence, et où chaque décision est prise pour le bien de tous.

LE 17 NOVEMBRE, FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX !

Votez pour ELHADJI BAMBA TALL et la coalition SENEGAAL KESE pour un Sénégal juste, fort et démocratique.

