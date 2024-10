Thierno Bocoum : «Le Président a tort de s’éclipser au profit d’un PM va-t-en-guerre»

Thierno Bocoum, président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), a analysé la sortie médiatique du Président Bassirou Diomaye Faye, vendredi soir.

Invité à l’émission Jury du dimanche (Jdd) sur I-radio, de ce 27 octobre, Thierno Bocoum a déclaré : «Je pense que le Président de la République a tort de s’éclipser au profit d’un Premier ministre va-t-en-guerre, incompétent qui a aujourd’hui prouvé et assumé qu’il est également un manipulateur parce que vous avez tous suivi ce qu’il a dit par rapport à sa maladie imaginaire».

Le porte-parole de la coalition «Sam Sa Kaddu» pour les élections législatives du 17 novembre a appelé le chef de l’Etat à «jouer pleinement son rôle et établir de père de la Nation, faire en sorte que les Sénégalais se regroupent autour de l’essentiel et jouer un rôle fondamental dans la cohésion sociale».

Parlant des termes utilisés pour qualifier Ousmane Sonko, Thierno Boucoum s’est expliqué : « Ce sont des mots qui reflètent une réalité. Une réalité que tout Sénégalais peut appréhender. Ce n’est pas des mots qui sont inventés. Ce sont des mots qui répondent à ce que tout le monde peut voir».

Pour le porte-parole de la coalition «Sam sa Kaddu», « c’est le Premier ministre (PM) qui a été le premier à sortir pour accuser des leaders politiques, de menacer des leaders politiques, menacer la justice, menacer la presse. Je le dis encore une fois, si on avait ces genres de déclaration, si on avait l’habitude et si on continue de voir ces genres de déclaration du président la République allant dans le sens de créer une cohésion sociale, je pense qu’il y aurait eu moyen de tension dans ce pays ».

L’invité du JDD de rappeler : « Je pense que la première fois qu’il (Bassirou Diomaye Faye) a pris la parole, dès le début, on l’a félicité. On a dit, c’est bien. On vous donne le temps de travailler. Mais il y a eu un élément perturbateur qui est le PM, qui est venu tout chambouler, s’attaquer à des gens, chercher à créer des contre-feux, faire de la diversion face à ses incompétences avérées aujourd’hui. Ce ne sont pas les mots qui sont durs. Mais c’est la situation qui est extrêmement dure. Ce sont les faits qui sont révélateurs de la posture du PM ».