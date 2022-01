CAN 2021 : Fadiga évalue le niveau du groupe C

Concernant le Ghana, sorti dès le premier tour, Fadiga indique que les Black Stars « jouent très bien sur les couloirs grâce notamment à Kamal Sulemana et l’expérience et la prise de risque d’Andre Ayew mais cela n’a pas suffi pour atteindre les huitièmes de finale ».

Enfin, Khalilou Fadiga s’est dit surpris du niveau des gardiens de but des équipes du groupe C mais également des autres groupes puisque c’est devenu des acteurs dans le jeu de leurs équipes en participant même aux actions offensives. « Ce n’est plus comme avant. On voit maintenant les gardiens de but participer au jeu collectif avec des dégagements plus haut mais surtout en participant à défendre vu que la plus part des systèmes défensifs actuellement sont très haut » conclut le technicien sénégalais.